Apple, iki ay içerisindeki üçüncü etkinliğinde küçük boyutuyla öne çıkan Mac mini'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Mac mini, Watt başına performansıyla öne çıkan 5 nm mimarili M1 SoC'sine sahip.

Apple'ın bugün gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı yeni ürünlerinden bir tanesi de Mac mini oldu. Adından da anlaşılabileceği gibi oldukça küçük bir boyuta sahip olan Mac mini, neredeyse ortalama bir modem büyüklüğünde.

Tıpkı bugün tanıtılan diğer cihazlar gibi dünyanın 5 nm mimarisine sahip ilk bilgisayar işlemcisi olan M1'i kullanan Mac mini, rakiplerine göre çok daha hızlı ve çok daha küçük. Peki, Mac mini kullanıcılarına neler sunuyor?

Mac mini'nin özellikleri

İçerisinde 8 çekirdekli CPU barındıran M1'e sahip olan Mac mini, önceki nesil olan 4 çekirdekli mini modeline göre 3 kat daha hızlı CPU performansına sahip. Kendi sınıfındaki PC'nin onda biri ölçeğinde olan Mac mini, muadillerine göre 5 kat daha yüksek bir hız vaat ediyor.

Mac mini'de neler bulunuyor? Bu küçük kutunun arka tarafında bir adet Ethernet girişi, iki adet Thunderbolt / USB 4 girişi, bir adet HDMI 2.0 girişi, 2 adet USB-A girişi ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Ayrıca ABD'de 699 dolardan satışa çıkacak olan Mac mini, önceki nesle göre 100 dolar daha düşük bir fiyat etiketine sahip.

Peki, Mac mini'nin ülkemizdeki fiyatı ne kadar? 8 çekirdek CPU, 8 çekirdek GPU'ye sahip M1 yongalı ve 256 GB depolama alanlı Mac mini, 7.899 TL'den satılıyor. Aynı özelliklere sahip M1 yongasına ve 512 GB depolama alnına sahip modeli ise 10.099 TL fiyat etiketine sahip.