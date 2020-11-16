2013/14 model MacBook Pro sahiplerinden bazıları, Big Sur güncellemesini yüklerken cihazlarının siyah ekranda takılıp kaldığını belirtiyorlar. Üstelik söz konusu siyah ekran çıktığında sıfırlama işlemleri de yapılamıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile Apple M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini’yi tanıtmıştı. Ayrıca Apple, bu lansmandan hemen sonra MacOS işletim sisteminin yeni sürümü olan Big Sur’u da yayınlamıştı.

MacOS Big Sur’un yayınlanmasıyla birlikte ilk hata raporları da fazla uzun sürmeden gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta bildirilen hatalar daha çok yükleme ve sonrasında yaşanan performans kayıplarına işaret ederken; hafta sonu bildirilmeye başlanan hatalar daha büyük bir sorunu ortaya koyuyor.

Kullanıcılar tarafından Reddit ve Apple Destek forumlarında dillendirilmeye başlanan soruna göre MacOS Big Sur güncellemesi yüklemeye çalışılan bazı 2013/14 model 13 inç MacBook Pro modelleri, güncelleme sırasında siyah ekranda kalıyorlar.

Dahası, Big Sur yüklenirken siyah ekranda takılıp kalan MacBook Pro’larda NVRAM, SMC, güvenli mod ve internet kurtarma gibi sıfırlama çözümleri de erişilemez halde oluyor ve dolayısı ile bu siyah ekrandan kurtulmanın bir yolu bulunmuyor.

Söz konusu siyah ekran sorununu yaşadığını belirten kişilerin çoğunluğu, 2013 sonlarında ya da 2014 ortalarında piyasaya sürülen bir 13 inç MacBook Pro’ya sahip olduklarını belirtiyorlar. Bu nedenle siz de 2013 ya da 2014 model bir MacBook Pro’ya sahipseniz Big Sur güncellemesini yüklemek için biraz daha beklemek isteyebilirsiniz.

Konu, Apple Destek ekibine iletildiğinden Apple’ın konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu ve sorunu düzeltmek için çalışmakta olduğunu varsayabiliriz. Bu arada Big Sur’un söz konusu siyah ekran hatasını alan MacBook Pro modelleri için son büyük MacOS güncellemesi olacağını da hatırlatalım.