Apple, bugün düzenlediği etkinlikte şirketin kendi işlemcisi M1'a sahip MacBook Air'i tanıttı. MacBook Air, hem performans hem de batarya süresiyle dikkatleri üstüne çekti.

Apple'ın uzun zamandır beklediğimiz yeni ARM tabanlı işlemciye sahip MacBook'lar sonunda bugün tanıtılıyor. Şirketin bugünkü etkinliğinde tanıttığı ilk MacBook modeli 13,3 inçlik MacBook Air oldu. Yeni MacBook Air, yeni Apple işlemcisiyle geçmiş nesillere göre önemli bir ölçüde performans artışı sunuyor.

Apple'ın yeni MacBook Air modeli, her zamanki gibi Apple'ın ince ve sade tasarımını taşıyor. Fakat MacBook Air'in üstün performansı özellikle Apple'ın yeni M1 yonga seti sayesinde hayatımıza girecek. Yeni yonga seti sayesinde MacBook Air, günümüz bilgisayarlarına meydan okuyacak.

Performansta büyük artış:

Apple'ın etkinlikteki açıklamalarına göre MacBook Air'deki M1 yonga seti dizüstü bilgisayarın 5 kata kadar daha hızlı grafik yeteneğine sahip olacak. Daha önceki işlemciye göre 3,5 kat daha hızlı bir işlemciye sahip olan MacBook Air, kendi sınıfındaki Windows bilgisayarlardan 3 kat daha iyi performans sunuyor.

Apple'ın MacBook modelleri özellikle batarya süresiyle sevilen modellerdi. Apple'ın bilgisayarlarını özel kılan bu özellik yeni MacBook Air'le daha da üst seviyeye ulaşacak. MacBook Air, 15 saat boyunca kablosuz ağda internet deneyimi ve 18 saat video oynatma süresi sunacak. MacBook Air, bir MacBook'taki en uzun batarya süresini sunacak.

MacBook Air'in yeni ve en önemli özelliklerinden birisiyse bilgisayarın hiçbir şekilde fana sahip olmayacak olması. Fansız bir yapıya sahip olan MacBook Air haliyle daha da sessiz olacak; hatta hiçbir ses çıkarmayacak. Son olarak bilgisayar 2 TB'a kadar SSD ve 16 GB'a kadar RAM seçeneklerine sahip olacak.

MacBook Air fiyatı:

Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Air, 13 ve 16 inçlik modelleriyle 17 Kasım'dan itibaren ülkemizde satın alınabilir olacak. 13 inçlik MacBook Air 10.999 TL'lik başlangıç fiyatına sahip olacak.