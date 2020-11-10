Apple'ın ilk 5 nm Mimariye Sahip Bilgisayar İşlemcisi: M1

Apple, bugün gerçekleştirdiği yeni etkinlikte dünyanın 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi M1'i tanıttı. Yeni M1 SoC'sinin tanıtımında en çok üstünde durulan konu ise performans verimliliği oldu.

Son iki ay içerisinde üçüncü lansmanını düzenleyen Apple, bu sefer Mac cihazlarına odaklandı. Ancak bu lansmanda tanıtılan ilk ürün dünyanın 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi M1 oldu.

M1'in tanıtımı sırasında en çok üstünde durulan konu ise Watt / performans dengesi oldu. Peki, Apple'ın SoC'si (yongada sistem) olan ve Mac cihazların performansında büyük bir sıçrama yaratacak olan M1 neler sunuyor gelin hep birlikte bakalım.

5 nm mimarili ilk bilgisayar işlemcisi M1

5 nm mimariye sahip olan 16 milyar transistörlü M1; CPU, GPU, ön bellek gibi donanımları tek bir çatı altında toplamayı başarıyor. M1'in çatısı altında bulunan CPU'da 8 çekirdek bulunuyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için dört tanesi ise yüksek verimlilik için kullanılıyor. Apple'a göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeği.

Yüksek verimlilik çekirdeklerinin her biri çift çekirdekli MacBook Air ile benzer bir hız sunsa da bunu çok daha verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. Başlangıçta da bahsettiğimiz gibi M1'de en çok üstünde durulan noktada performans verimliliğiydi. Apple, M1 CPU'sunun Watt başına en iyi performansı verdiğini ifade ediyor.

Performans verimliliği açısından vurgulanan bir diğer nokta da PC yongalarıyla karşılaştırılması oldu. Buna göre PC yongasının 10 Watt ile verdiği performansı dörtte biri güç tüketimiyle sunabilecek. CPU tarafında söylenenler GPU tarafında da geçerliliğini koruyor. M1'in içerisinde 8 çekirdeğe kadar destekleyen GPU yer alıyor.