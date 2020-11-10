Apple, son iki ayda gerçekleştirdiği üçüncü etkinliğinde yeni 13 inçlik MacBook Pro modelini tanıttı. Yeni MacBook Pro, kullanıcılarına daha uzun bir batarya ömrü ve daha yüksek bir performans sunuyor.

Apple'ın bugün gerçekleştirdiği lansmanında tanıtımını gerçekleştirdiği ürünlerden bir tanesi de 13 inçlik yeni MacBook Pro modeli oldu. Yeni MacBook Pro, yine tanıtımı bugünkü lansmanda gerçekleştirilen dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip bilgisayar işlemcisi M1'den gücünü alacak.

CPU, GPU ve ön bellek gibi donanımları tek bir çatı altında toplayan ve performans verimliliğiyle öne çıkan M1 SoC'si ile birlikte yeni MacBook Pro çok daha hızlı olacak. Peki, Apple yeni 13 inçlik MacBook Pro'sunda kullanıcılarına neler sunuyor?

M1 SoC kullanan yeni 13 inçlik MacBook Pro

Apple'ın yeni MacBook Pro modeli, içerisinde 8 çekirdekli CPU barındıran M1 ile birlikte 2,8 kat daha hızlı bir performans sunacak. GPU tarafında ise bu hızın 5 katına çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca yeni MacBook Pro'nun sınıfındaki en çok satan Windows dizüstü bilgisayardan 3 kat daha hızlı olduğu da dile getiriliyor.

Tabii bir dizüstü bilgisayar için önemli olan şeylerden bir tanesi de batarya ömrü. Lansmanda aktarılan bilgilere göre 13 inçlik yeni MacBook Pro, internet gezintilerinde 17 saat, video oynatmada ise 20 saatlik bir batarya ömrü vaat ediyor. Bu, batarya ömrü konusunda Mac cihazlar arasındaki en uzun süre anlamına geliyor.

Thunderbolt USB 4 bağlantısı bulunan 13 inçlik yeni MacBook Pro'nun fiyat etiketleri de belli oldu. Yeni M1 SoC'li 256 GB depolama alanına sahip model 14.299 TL'den, 512 GB depolama alanına sahip model ise 16.499 TL'den satışa sunuluyor.