M4 Mac'ler hakkında son bilgiler, Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman'dan geldi. Paylaşılan bilgiler, Apple'ın yapay zeka ve oyunlara odaklanacağını gösteriyor.

Apple, bugün kadar geliştirdiği en güçlü işlemci olan M4'ten güç alan ilk Mac bilgisayarları yarın resmen tanıtacak. Bloomberg'den Mark Gurman, bugünkü yazısında tanışmamıza 24 saat gibi bir süre kalan M4 Mac'lerin kullanıcılara sunacağı yenilikleri paylaştı. Görünen o ki yeni bir bilgisayar almayı düşünenler M4 Mac'lere baktıktan sonra karar vermekte fazla zorlanmayacak.

M4 Mac'lerin daha fazla çekirdek ile daha yüksek performans sunacağını söylemeye bile gerek yok. Ancak bunun dışında Apple Intelligence için yapay zeka yükseltmeleri ve Apple'ın son yıllarda atağa kalktığı oyun alanında da bazı önemli iyileştirmeler sunacak. Detaylarını yarın öğreneceğiz zaten ancak hemen öncesinde M4 Mac'lerin getireceği yenilikleri 10 ana maddede toplayabiliriz.

Apple'dan saniyede 38 trilyon işlem yapan yapay zeka çipi geliyor