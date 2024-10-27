Apple, bugün kadar geliştirdiği en güçlü işlemci olan M4'ten güç alan ilk Mac bilgisayarları yarın resmen tanıtacak. Bloomberg'den Mark Gurman, bugünkü yazısında tanışmamıza 24 saat gibi bir süre kalan M4 Mac'lerin kullanıcılara sunacağı yenilikleri paylaştı. Görünen o ki yeni bir bilgisayar almayı düşünenler M4 Mac'lere baktıktan sonra karar vermekte fazla zorlanmayacak.
M4 Mac'lerin daha fazla çekirdek ile daha yüksek performans sunacağını söylemeye bile gerek yok. Ancak bunun dışında Apple Intelligence için yapay zeka yükseltmeleri ve Apple'ın son yıllarda atağa kalktığı oyun alanında da bazı önemli iyileştirmeler sunacak. Detaylarını yarın öğreneceğiz zaten ancak hemen öncesinde M4 Mac'lerin getireceği yenilikleri 10 ana maddede toplayabiliriz.
Apple'dan saniyede 38 trilyon işlem yapan yapay zeka çipi geliyor
- Oyun ve Apple Intelligence: M4 çipi, AI görevleri ve oyun performansı için önemli bir yükseltme sunacak.
- Artan Çekirdek Sayısı: M4, M3 ailesine göre daha fazla çekirdek sayısına sahip olacak.
- Geliştirilmiş NPU: M4 çipinin Neural Engine’i, saniyede 38 trilyon işlem (TOPS) kapasitesine ulaşacak.
- Ray Tracing Desteği: Mac mini, daha gerçekçi görüntüler için ray tracing teknolojisiyle donatılacak.
- Performans Gelişimi: M3 modellerine göre belirgin ama çarpıcı olmayan bir CPU performans artışı sunacak.
- RAM Kapasitesi Artacak: Bazı düşük seviye Mac’ler, en az 16 GB bellek ile sunulacak.
- Yenilenen Mac Mini Tasarımı: Mac mini, daha küçük bir boyuta sahip olacak ancak daha fazla bağlantı noktası içerecek.
- Yeni iMac Modeli: 24 inç iMac, giriş seviyesi M4 ile birlikte güncellenecek.
- Yenilenen MacBook Pro: 16 inç ve iki versiyonlu 14 inç MacBook Pro, daha yüksek performanslı M4 sürümleriyle tanıtılacak.
- Ürün Tanıtım Stratejisi: Apple, yeni ürünleri tek seferde değil üç gün boyunca tanıtacak ve basın mensuplarına özel brifingler düzenleyecek.