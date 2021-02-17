Maliye Bakanlığı, Yazılımcılara Vergi İncelemesi Başlattı

Kısa süre önce YouTuber için geriye dönük vergi incelemesi başlatan Maliye Bakanlığı, şimdi de aynı vergi incelemesini yazılımcılar için başlattı. Son konusu incelemeler dahilinde yazılımcılar, gelirlerinin 1 katı kadar vergi borcuyla karşılaşabiliyorlar.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dijital içerik üreticiler konusunda harekete geçtiğini ve Google Ireland’ın Türkiye’deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesi başlattığını aktarmıştık. Görünen o ki Bakanlık şimdi de yazılımcılara yönelik bir vergi incelemesi başlattı.

Konuyla ilgili olarak Dünya.com’a konuşan Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, Maliye Bakanlığı’nın İrlanda merkezli Google Ireland’dan, Google Adsense kapsamında Türkiye’deki yerleşik kişilere yapılan ödemelere ilişkin bilgiler talep ettiğini ve bu kapsamda bir şirkete bağlı olmadan oyun üreten bireysel yazılımcılara vergi incelemesi başlattığını aktardı.

"Eksik ödendiği öne sürülen vergi tutarının 1 katı kadar vergi cezası talep ediliyor"

Karyağdı’nın aktardığı bilgilere göre Maliye Bakanlığı, Google Adsense gelirlerini reklam geliri olarak değerlendiriyor ve bunları ticari kazanç olarak vergi inceleme raporuna konu ederek gelir vergisi mükellefiyeti tesis ediyor. Söz konusu gelir için bir fatura düzenlenmediğinden özel usulsüzlük cezasının yanı sıra hizmetten Türkiye’den yararlanıldığı için toplam hasılat üzerinden KDV hesaplandığını ifade eden Karyağdı, “Bunlara bağlı olarak eksik ödendiği ileri sürülen vergi tutarının 1 katı kadar vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de talep ediliyor” dedi.

Yazılımcıların reklam değil oyun geliştirme faaliyeti yürüttüğünü belirten Karyağdı, “Ticari kazancın olabilmesi için organizasyona parasal bir sermayenin hasredilmiş olması gerekir. Bireysel ve bağımsız yazılım geliştirme faaliyeti ise bir bilgisayar üzerinde geliştirilen, sermayeden ziyade kişisel ve bilimsel bilgiye ve gayrete dayalı bir iştir” ifadelerini kullandı. Milyonlarca satır bulunan bir arayüzde çok küçük bir alanın Google’a kiralandığını deli getiren Karyağdı, “Buradaki faaliyet ticari bir faaliyet değil ve serbest meslek faaliyetidir. Dolayısıyla da elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır” şeklinde konuştu.

"168 bin TL gelir elden bir yazılımcıya 173 bin TL bir vergi borcu çıkarıldı"

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesindeki “Serbest meslek kazancı” tanımını hatırlatan Karyağdı, 18’inci maddede ise bilgisayar programcıları ve kanuni mirasçılarının elde ettikleri gelirin, Gelir Vergisinden müstesna kılındığını ifade etti. Sürekli veya arızi olarak yapılan yazılım faaliyetinin bu istisnadan yararlanması gerektiğini kaydeden Karyağdı, vergilendirme konusunda da 2020 için 600 bin TL, 2021 için ise 650 bin TL’yi aşan gelirlere ilişkin beyanname verilmesi gerektiğini söyledi.

Hakkında vergi incelemesi başlatılan çoğu yazılımcının vergi mahkemelerine başvurarak tarhiyatların iptalini istediğini belirten Karyağdı, 2015 ve 2017’de toplam 168 bin TL gelir elden bir yazılımcıya inceleme sonucunda 173 bin TL bir vergi borcu çıkarıldığını aktardı. Konuyla ilgili çözüm önerilerini de aktaran Karyağdı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanarak, bağımsız ve kişisel olarak yazılım geliştirenlerin faaliyetlerinin net bir şekilde serbest meslek faaliyeti olduğunun belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kazançların GVK’nın 18’nci maddesi kapsamında telif kazançlarından istisna hükümlerine tabi olması gerektiğini, 2021 geliri 650 bin liraya aşanlar için masrafları düşüldükten sonra beyanname verileceğinin belirtilmesini öneren Karyağdı; vergi müfettişlerince geriye yönelik olarak devam ettirilen ya da tamamlanmış olup da uzlaşma aşamasında olan incelemelerin de yayınlanacak Sirküler kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve haddin altına kalanlara işlem yapılmaması gerektiğini söyledi.

Google Ireland tarafından yazılımcıların banka hesaplarına yapılan ödemelerin otomatik kesinti (stopaj, Tevkifat) yoluyla vergilendirilmesi yönünde GVK Md. 18’de bir düzenleme de öneren Karyağdı, “Böylece hem gençlerimiz gönül rahatlığıyla vergilerini ödemiş olurlar hem de rahat bir şekilde yazılım geliştirmeye devam ederler” şeklinde konuştu. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın daha önce toplumsal ve ekonomik duyarlılığı yüksek, teknolojik gelişmeleri destekleyen uygulamalara imza attığını hatırlatan Karyağdı, “İnanıyorum ki Sayın Elvan, gençlerin bize ilettiği, bizim de tercüman olduğumuz soruna Maliyemizin değerli bürokratlarıyla birlikte yapıcı ve kalıcı bir çözüm getirecektir” dedi.