Dünya tarafından aktarılan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, YouTuber'lar hakkında geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesi başlattı. YouTuber'lar, geçmiş vergi borçlarını cezalı olarak ödeyecekler.

Sosyal medya platformlarında, özellikle de YouTube’da içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı gelir elde eden kişi sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirmiş durumda. Sosyal medyaya üretilen içeriklerden elde edilen gelirleri vergilendirmek isteyen Bakanlık, Google Ireland’ın Türkiye’deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesi başlatmış durumda.

Konuyla ilgili olarak dunya.com’a konuşan Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı ise YouTuber’ların elde etmiş oldukları gelirlerin bir ticari kazanç değil serbest meslek kazancı niteliği taşıdığını, bu nedenle de elde edilen gelirin vergiden müstesna olduğunu savundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı: YouTuber'ların kazanç sağlama niyeti taşıyıp taşımaması önemli değil

Bilmeyenler için açıklayalım: YouTube’da abone sayısı 1.000’i aştığında ve toplam izlenme 4.000 saate ulaştığında videoların başına, ortasına ya da sonuna reklam alınabiliyor. YouTube, söz konusu videonun izlenme sayısına göre içerik üreticiye bir reklam gösterim ücreti ödüyor. Böylece kanalın sahibi, daha çok izlendikçe daha çok kazanmış oluyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için Youtuber'lar, elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruyorlar. Başkanlık, bu gelirlerin bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayandığını, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmamasının ticari faaliyet niteliğini değiştirmediğini, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğunu ifade ediyor.

Nazmi Karyağdı ise ise bu açıklamaya karşı çıkıyor. “5 yıla yakın süre boyunca elde ettiği gelir için beyanname verip vermeyecekleri konusunda resmi hiçbir bilgiye sahip olamayan Youtuber'ler, cezalı vergiyi ve gecikme faizini ödeyerek elde ettikleri gelirin vergiye tabi olduğunu öğrenmiş oldular” diyen Karyağdı, cep telefonu ya da bilgisayar kullanarak video üretip yayınlamanın bir ticari faaliyet olmadığını ifade etti.

Bir gelir modelinin “ticari faaliyet” olarak değerlendirilebilmesi için temel unsurun nakde dayalı sermaye olduğunu hatırlatan Karyağdı işin içinde emek olsa bile ticari kazanç sayılabilmesi için parasal sermayenin tahsil edilmiş olması gerektiğini ifade etti ve “Herhangi bir sebeple eline bir miktar gelir geçen herkesi ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefi saymak ve hayali bir ticari organizasyon inşa etmek hayatın gerçeklerine ve yasalara uygun değildir” şeklinde konuştu.

2017-2019 yıllarında YouTube gelirleri vergiye tabi değildi

YouTuber’ların elde etmiş oldukları gelirlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde tanımlanan ‘serbest meslek faaliyeti’ sınıfına girdiğini söyleyen Karyağdı, “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” dedi.

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’nci maddesinde bazı serbest meslek kazançlarının vergi dışı tutulduğunu hatırlatan Karyağdı, eserleri bilgisayar ve internet ortamında yayınlama sonucu elde edilen gelirin vergiden müstesna tutulduğunu belirtti. Bu maddeye tabi olan gelirlerin, hasılat ne olursa olsun 2017-2019 yılları döneminde vergiye tabi olmadığını belirten Karyağdı, yapılan yasa değişikliğinin ardından 2020’de 600 bin lira, 2021’de ise 650 bin liranın üzerindeki gelirlerin vergiye tabi olduğunu söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Videolar yayında kaldığı sürece gelir potansiyeli bulunuyor

Youtuber'lara yönelik yapılan geriye dönük 5 yıllık incelemenin ve cezalı vergi tarhiyatının hukuka aykırı bir durum oluşturduğunu söyleyen Karyağdı, “Toplumsal ve ekonomik duyarlılığa sahip olduğunu bildiğimiz Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ın sorunun çözümüne ilgi göstereceğine inanıyorum. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlayacağı Gelir Vergisi Genel Tebliği ya da Gelir Vergisi Sirküleri ile YouTube benzeri sosyal medya sitelerinden elde edilen gelirlerin GVK Md. 18 kapsamında serbest meslek kazancı istisnasına tabi olduğu şeklinde hukuka ve hayatın gerçeklerine uygun bir yönlendirme yapması sorunu kalıcı ve hukuki olarak çözecektir” ifadelerini kullandı.

Karyağdı, konuya örnek olarak Hakkari’deki bir Youtuber’ın 2018 yılında bir defaya mahsus elde ettiği gelirin, vergiye tabi olup olmadığını sordu. Gelir İdaresi Başkanlığı ise yüklenen içeriğin bir defaya mahsus gelir sağlasa da Youtube’da kaldığı sürece gelir potansiyeli bulunduğu yanıtını verdi. Başkanlığa göre sosyal medya platformlarına üretilen içerikler, ticari kazancın tespitinde aranan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil ediyor ve bu nedenle de ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Nazmi Karyağdı’ya göre bir defaya mahsus 201 lira gelir elde eden yukarıdaki örnekteki Hakkarili Youtuber, devam eden süreçte hiç gelir elde etmese bile her ay boş KDV beyannamesi vererek 64 lira 10 kuruş damga vergisi ödeyecek. Ayrıca 30 lira 15 kuruş gelir vergisi ile birlikte, Gelir Vergisi Beyannamesi için 97 lira 20 kuruş, ekindeki işletme hesabı özeti için 35 lira 80 kuruş damga vergisi de ödeyecek.Tüm bunlara ek olarak ise SM veya SMMM için her ay muhasebeci ücreti ödeyecek.