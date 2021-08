Manavgat Yangınının Şüphelisi Hayatını Kaybetti

Manavgat Yeniköy Mahallesi'ni ateşe verdiği iddia edilen 58 yaşındaki bir adam, yanık tedavisi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. H.G. isimli kişinin yangının ortasında kaldığı ve vücudunun yüzde 80'inin yandığı öğrenildi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Antalya Manavgat'taki orman yangınlarının şüphelilerinden bir tanesinin verdiği bir ifadeden bahsetmiştik. Bugünse bu konuyla ilgili olarak başka bir gelişme yaşandı. Yine Antalya Manavgat'a bağlı Yeniköy Mahallesi'ni ateşe verdiği iddia edilen 58 yaşındaki H.G., yanıt tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddialara göre H.G., 28 Temmuz'da başlayan ve günlerce süren orman yangınının şüphelilerinden biriydi. Görgü tanıkları ve verilen ifadeler üzerine hakkında soruşturma başlatılan adam, yangından sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı ve tedavisi burada sürdürülüyordu. Kolluk kuvvetleri ise soruşturma için H.G.'nin tedavisinin bitmesini bekliyorlardı.

Vücudunun yüzde 80'i yanmıştı

Edinilen bilgilere göre H.G., orman yangınından kaçmaya çalışırken alevlerin ortasında kalmıştı. Vücudunun yüzde 80'inin yanmış durumda olduğu belirtilen adam, hayatta kalma mücadelesini kaybetmiş durumda.

Orman yangınları devam ettiği sırada yetkililer, kundaklama ihtimallerinin titizlikle inceleneceğini ancak o an için asıl önemli olan şeyin yangınların bir an önce söndürülmesi olduğunu açıklıyorlardı. Yangınlarla ilgili her gün yeni bir soruşturma haberinin gelmesinin nedeni de tam olarak bu. Kolluk kuvvetleri, Türkiye'nin ciğerlerinin nasıl yandığını anlamak ve bunu kamuoyuna açıklamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.