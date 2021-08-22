Yangınlarda Kül Olan Alanların Uydu Görüntüleri Yayımlandı

Greenpeace Türkiye, ülkemizde iki hafta boyunca süren orman yangınlarında küle dönen alanların uydu görüntülerini yayınladı. Kurumun İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, yanan alanlara dair verdiği rakamlarla durumun vahametine dikkat çekti.

Greenpeace Türkiye, ülkemizde geçen ay sonunda başlayan ve iki hafta süren orman yangınlarının pek çok bölgede yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı. Görsellerde bölgelerin yangından önceki ve sonraki hâllerine yer verilerek tahribatın ne denli büyük olduğu gözler önüne serildi.

Çevre ve iklim örgütü Greenpeace'in Türkiye şubesinde İklim ve Enerji Proje Sorumlusu olarak görev yapan Onur Akgül, 2021 yılı içerisinde Türkiye'de orman yangınları nedeniyle toplam 178 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın 124 bin hektarını Muğla ve Antalya'da yanan alanların teşkil ettiğini söyledi.

'Yapmamız gereken çok şey var ama çok vaktimiz yok'

Antalya, Manavgat/Yavrudoğan

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

İki hafta süren yangınların Türkiye’nin gördüğü en büyük yangınlar olduğunu belirten Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarının küle döndüğünü söyledi.

Antalya, Manavgat/Yaylaalan

Türkiye’deki orman yangınlarında yok olan yaklaşık 178 bin hektarlık alanın 1 milyar 780 milyon metrekareye tekabül ettiğini söyleyen Akgül, popüler ölçüyle de bunun yaklaşık 250 bin futbol sahası olduğunu vurguladı. Bu rakamın Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008- 2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından daha büyük olduğunu aktardı.

Türkiye’deki ormanların karşı karşıya olduğu tehlikeye uzmanlar tarafından uzun süredir dikkat çekildiğini söyleyen Akgül, ortalama sıcaklıklardaki artışların, havadaki nem oranının gitgide düşmesinin, sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artmasının orman yangınları için "mükemmel koşulları" oluşturduğunu belirtti. Akgül, "2021 yangınlarının bize gösterdiği üzere, en ufak bir tetikleyici, en ufak bir kıvılcım, önü alınamaz bir faciaya yol açabiliyor." dedi.

Yangında tahrip olan diğer alanların uydu görüntüleri: