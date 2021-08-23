Manavgat Yangınının Şüphelisinin İfadesi Ortaya Çıktı

Antalya'nın Manavgat ve Akseki bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili jandarmaya teslim edilen bir ses kaydı, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ses kaydına göre Ali Y. isimli bir şahıs, aldığı 1.000 TL karşılığında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından birini başlattı. Şüphelinin ifadesi ise tam anlamıyla şaka gibi.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen orman yangınlarıyla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Antalya'da meydana gelen ve Akseki ile Manavgat'ı küle çeviren orman yangınlarını çıkardığı iddia edildiği için tutuklanan Ali Y. isimli bir şahsın ses kayıtları açığa çıktı. Özlem T. isimli bir vatandaşın jandarmaya teslim ettiği bir ses kaydı, Ali Y. isimli şahsın ormanları nasıl yaktığını ortaya koyuyor.

Edinilen bilgilere göre Özlem T. isimli vatandaş ile Ali Y. isimli kişi, sevgiliydi. Özlem T., telefonda yaptığı görüşmeleri kaydediyordu ve Ali Y., sevgilisini aradığı bir sırada ormanları yakmak için bir kişiyle 1.000 TL karşılığında anlaştığını ve hatta fazladan da 250 TL aldığını söylüyordu. Dilerseniz hemen, Özlem T. isimli vatandaşın verdiği ifadelere ve o telefon görüşmesindeki detaylara bakalım.

"Burayı ben yaktım"

"Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. Ali telefonla beni aramıştı ‘Güçlüköy’ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana ‘Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle’ diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum’ dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi. 1 Ağustos’ta Güneykaya’da bir çeşmenin yanında buluştuk. O esnada köyün olduğu taraf ve dağlar yanıyordu ve yangın söndürme uçakları geçiyordu. Ben ‘Ne olmuş buralara’ diye sorduğumda, sarılı haldeki elini göstererek ‘Bunun hesabını verecekler, burayı ben yaktım’ dedi. Yüz yüze görüşmemizde para meselesinden bahsetmemişti. Ali önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim. Ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum. Yangını anlattığı ses kaydını jandarmaya teslim ettim. Yangının suçlularının ve azmettiricilerinin yakalanması için elimden geleni her şeyi yapmaya hazırım."

Ali Y.'nin şaka gibi ifadesi ise şöyle

Özlem’i etkilemek için yangını benim çıkardığımı söyledim. O gün alkol ve bali kullanmıştım, kafam iyi değildi. O yüzden o yangını benim çıkardığımı söyledim. Hatta kendi oturduğum Güneykaya’yı da yakacağımı söyledim. Ancak Özlem ile böyle bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Görüştüğüm zaman bali, alkol ve üzerine de çakmak gazı kullanmıştım. O yüzden hatırlamıyorum. Ormanı yaktığımı söylersem Özlem’i etkileyebileceğimi düşündüm. Parayla ilgili bahsetmemin sebebi demek ki paraya ihtiyacım varmış da paradan bahsetmişimdir. Konuşmanın devamında yakın zamanda ‘Güneykaya’yı da yakacağım’ dediğimi hatırlıyorum. Öyle bir cümle kullandım. Zaten daha önce de kendi kardeşlerimi evimizi benzin döküp yakmakla tehdit etmiştim. Bu kısmı Özlem’i etkilemek için demiş de olabilirim. 15-16 yıldır madde bağımlısıyım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Paraya düşkünlüğüm vardır. Parayı da çok severim. Bu sebeple Özlem’le görüşmemde yangını bana bin liraya yaptırdıklarını söylemiş olabilirim...