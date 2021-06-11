Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçen işletmelere destek olacak 'Lezzet Ankara' projesini duyurdu. Adından da anlaşılacağı üzere bir yemek platformu olan Lezzet Ankara'da işletmeler, Ankara içinde yüzde 0 komisyonla satış yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir mekânda müşteri kabul edemeyen ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçen işletme sahiplerine katkı sağlayacak yemek sipariş platformu “Lezzet Ankara”yı duyurdu.

Yemeksepeti benzeri bir yapıda olan Lezzet Ankara, yalnızca Ankara içerisinde kullanılabiliyor. İşletmelerin ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırabileceği platformda, komisyon oranı da yüzde 0 olarak işliyor. Yani işletmeler, yapılan satışlarda platforma herhangi bir pay ödemek durumunda kalmıyor.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

Platformu Twitter hesabından duyuran Mansur Yavaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.

İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Yemeksepeti CEO’sundan Lezzet Ankara projesine yanıt:

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Ankara içinde kendi platformuna rakip olacak Lezzet Ankara hakkında yorum yaptı. Twitter hesabından Mansur Yavaş’ın paylaşımına yanıt veren Aydın, “Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi Seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Lezzet Ankara üzerinden satış yapmak isteyen işletmeler, ilgili web sitesine giderek gerekli bilgileri ve kayıt formunu doldurduktan sonra kayıt yaptırabiliyor.