Hangi Şehirden Ne Kadar Müsilaj Toplandığı Açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hangi şehirden ne kadar müsilaj temizlendiğini açıkladı. Toplamda temizlenen müsilaj miktarı 392 metreküp oldu.

Son günlerin en önemli konu başlıklarından biri hiç şüphe yok ki müsilaj (deniz salyası) problemi. Sorunun çözülmesi için gerekli çalışmalara başlanırken, bir yandan da müsilajın temizlenmesi için adımlar atılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından toplamda 392 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu. Bu rakam, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmalar sonucunda 7 ilimizin kıyılarında yapılan çalışmaların bir sonucu oldu.

Müsilaj ile mücadele seferberliği

Müsilaj temizliği seferberliğinden gelen ilk rakamları Bakan Kurum açıkladı. Bu açıklamaya göre İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'de 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27, Tekirdağ'da 23 metreküp müsilaj temizlendi.

Bakan ayrıca Marmara Denizi'nde 1000 kişilik bir ekibin, 46 temizleme gemisi ve 27 tekne ile 7 gün 24 saat çalışma yaptığını da açıkladı. Bakanın açıklamaları şöyle:

"Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.

8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.

Şehirlerimize göre; İstanbul 103,8 m³, Balıkesir 79 m³, Kocaeli 56 m³, Yalova 53 m³, Bursa 50 m³, Çanakkale 27 m³, Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.

Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız."

Müsilaj özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında ciddi bir sorun haline gelirken, Kartal ve Maltepe sahillerini kaplamış durumda. Ayrıca beyaz bir tabaka olarak Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında da müsilaj görülebiliyor.