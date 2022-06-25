Bu 'Bozuk Para' Sorusu Sizce Çok mu Basit, Yoksa Çok mu Zor?

Bir zeka sorusu görünce çözmeye çalışmaktan keyif alıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu 'bozuk para' sorusunu bakalım ne kadar sürede çözebileceksiniz?

Zihninizi canlandırmak için bu 'zor görünen' soruyu çözmeye çalışırken bir miktar zorlanacaksınız fakat biraz sabır gösterebilirseniz sonuca ulaşmanız mümkün olacak.

Eldeki verilere odaklanın, kombinasyonları iyi düşünün ve basit birkaç toplama işlemi yaparak sonuca ulaşmaya çalışın. Hazırsanız hemen başlayalım:

Sorumuz şu şekilde:

Bir minibüse binen iki öğrenci arkadaş var.

arkadaş var. 1 öğrenci ücreti 1,5 TL (artık mümkün olmasa da).

(artık mümkün olmasa da). Bu öğrencilerde yalnızca bozuk paralar bulunuyor.

Bu bozuk paralar arasından öyle bir seçim yapmalılar ki şoför onlara para üstü verebilsin. Bu şartı sağlayarak şoföre kaç TL vermeleri gerekir?

Bazı basit hatırlatmalar:

Üç tane 1 TL, bir tane de 50 kuruş verip 50 kuruşu geri almak gibi mantıksız cevaplar tabii ki kabul edilmiyor. Çünkü zaten direkt 3 TL'yi verebilirler.

Çünkü zaten direkt 3 TL'yi verebilirler. Ellerinde yalnızca bozuk para olduğunu ve iki öğrenci ücreti vermeleri gerektiğini unutmayın.

Cevaba geçmeden önce biraz uğraşmanızı tavsiye ediyoruz. Göründüğü kadar zor değil!

Şimdi cevaba geçelim:

2x1 TL

1x50 kuruş

1x25 kuruş

3x10 kuruş

Öğrenciler bu bozuk paraları verdikleri takdirde toplamda 3,05 TL verebilirler, böylece şoför de onlara 5 kuruş para üstü vermiş olur.

Bu sorunun tek bir çözümü mü var, yoksa alternatif cevaplar da var mı? Bunu düşünmesini de size bırakalım.

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