Bu Kim Milyoner Olmak İster Sorularını Bilebilecek misin?

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Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Bu Bilim ve Teknoloji Sorularından Kaçını Bilebileceksin?

18 dk okuma süresi
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Yarışmada zaman zaman sorulan bilim ve teknoloji temalı sorular arasından bazısı kolay bazısı zor olan 16 soruyu seçtik. Bakalım kaçını doğru yanıtlayabileceksin?

Webtekno'nun sıkı takipçilerinden biriysen, okuduğun bilim ve teknoloji içerikleri sayesinde bilgi dağarcığın mutlaka gelişmiştir. Senden en az 10 doğru yanıt bekliyoruz.

Acele etmeden, şaşırtmacalı şıklara aldanmadan cevap vermen önerilir. Hazırsan başlayalım.

1. Hangisinin patlamasına "süpernova" denir?

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2. Satıcıya "Bu powerbank'in siyah renkte olanından var mı?" diye soran müşterinin elinde tuttuğu muhtemelen hangisidir?

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3. Güneş Sistemi'nin toplam kütlesinin yüzde 99,8'ini hangisi oluşturur?

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4. Hangisi, bilinen en büyük etobur dinozordur?

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5. Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini küresel bir kubbenin iç yüzüne yansıtarak gösteren yapı hangisidir?

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6. Periyodik tabloda hangi adda bir element bulunmamaktadır?

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7. Biyoloji derslerinde "Mitoz" ve "Mayoz" başlıkları altında incelenen hangisi olur?

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8. "Elektronik beyin" hangisinin eş anlamlısıdır?

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9. Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?

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10. Evrende en fazla bulunan iki element hangileridir?

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11. Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen sürenin yaklaşık 24'te 1'ine ne denir?

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12. 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?

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13. "Vizörde ve lenslerde problem yoktur, shutter sayısı fazla değildir" gibi ifadeleri hangi ürünün ikinci el ilanında görürsünüz?

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14. Okullarda Dünya'nın yuvarlak olduğu anlatılırken, yaklaşmakta olan hangi ulaşım aracının ilk önce yelken direğinin göründüğü söylenir?

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15. Sovyetler Birliği'nin 3 Kasım 1957'de "Sputnik 2" uydusuyla uzaya gönderdiği, Dünya yörüngesine yerleşen ilk hayvan olan köpeğin adı nedir?

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16. Einstein'ın izafiyet teorisiyle kuantum fiziğini birleştirmeyi başaracak olan teoriye bilim insanları tarafından verilen popüler ad hangisidir?

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