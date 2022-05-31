Bu Kim Milyoner Olmak İster Sorularını Bilebilecek misin?

Webtekno'nun sıkı takipçilerinden biriysen, okuduğun bilim ve teknoloji içerikleri sayesinde bilgi dağarcığın mutlaka gelişmiştir. Senden en az 10 doğru yanıt bekliyoruz.
Acele etmeden, şaşırtmacalı şıklara aldanmadan cevap vermen önerilir. Hazırsan başlayalım.
1. Hangisinin patlamasına "süpernova" denir?
Son kararınız mı?
2. Satıcıya "Bu powerbank'in siyah renkte olanından var mı?" diye soran müşterinin elinde tuttuğu muhtemelen hangisidir?
Son kararınız mı?
3. Güneş Sistemi'nin toplam kütlesinin yüzde 99,8'ini hangisi oluşturur?
Son kararınız mı?
4. Hangisi, bilinen en büyük etobur dinozordur?
Son kararınız mı?
5. Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini küresel bir kubbenin iç yüzüne yansıtarak gösteren yapı hangisidir?
Son kararınız mı?
6. Periyodik tabloda hangi adda bir element bulunmamaktadır?
Son kararınız mı?
7. Biyoloji derslerinde "Mitoz" ve "Mayoz" başlıkları altında incelenen hangisi olur?
Son kararınız mı?
8. "Elektronik beyin" hangisinin eş anlamlısıdır?
Son kararınız mı?
9. Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?
Son kararınız mı?
10. Evrende en fazla bulunan iki element hangileridir?
Son kararınız mı?
11. Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen sürenin yaklaşık 24'te 1'ine ne denir?
Son kararınız mı?
12. 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?
Son kararınız mı?
13. "Vizörde ve lenslerde problem yoktur, shutter sayısı fazla değildir" gibi ifadeleri hangi ürünün ikinci el ilanında görürsünüz?
Son kararınız mı?
14. Okullarda Dünya'nın yuvarlak olduğu anlatılırken, yaklaşmakta olan hangi ulaşım aracının ilk önce yelken direğinin göründüğü söylenir?
Son kararınız mı?
15. Sovyetler Birliği'nin 3 Kasım 1957'de "Sputnik 2" uydusuyla uzaya gönderdiği, Dünya yörüngesine yerleşen ilk hayvan olan köpeğin adı nedir?
Son kararınız mı?
16. Einstein'ın izafiyet teorisiyle kuantum fiziğini birleştirmeyi başaracak olan teoriye bilim insanları tarafından verilen popüler ad hangisidir?
Son kararınız mı?
Kaçta kaç yapabildin?