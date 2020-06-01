Mardinli Lise Öğrencisi, CERN'in Yarışmasında Finale Kaldı

Mardin'de yaşayan lise 3 öğrencisi Markus Acar, CERN'in düzenlediği bir yarışmada finale kalmayı başardı. 500 proje arasından ilk 20'ye girmeyi başaran Acar, finallerde de kazanıp CERN'e gitmek istiyor.

Mardin'de yaşamını sürdüren lise 3 öğrencisi Markus Acar, gurur veren bir gelişmeye imza attı. Acar, Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen bir yarışmada büyük bir başarıya imza atarak 500 projenin arasından finale kalmayı başardı. Yarışmadaki son 20 proje arasına girmeyi başaran genç, kazanan olmak için elinden geleni ardına koymadığını belirtti.

Eskikale köyünde yaşamını sürdüren genç, küçüklüğünden beri bilim ve teknolojiye ilgili bir isim olarak öne çıkıyormuş. Ailesinin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle kazandığı fen lisesine bile yürüyerek gitmek zorunda olan Acar'ın hayatı, son projesi ile farklı bir yola girebilir.

CERN'in düzenlediği "Beamline" isimli yarışmaya katılım 12 Eylül 2019 tarihinde sona erdi ve yarışmaya 500 farklı proje katıldı. Acar ile birlikte 2 Çinli, 3 de Şilili lise öğrencisi tarafından yapılan "e-dedektör" projesi, yüzlerce projeyi geride bırakmayı başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acar, geçtiğimiz yıl da bu yarışmaya katıldıklarını ancak başarılı olamadıklarını, bu yıl ise başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Yarışmaya katıldıkları proje hakkında da konuşan Acar, amaçlarının düşük maliyetli bir e-dedektör geliştirmek olduğunu, bu dedektörün CERN ve DESY gibi merkezlerde kullanılabileceğini söyledi. Acar ve takımı, eğer finali de kazanmayı başarırsa eylül ayı gibi Almanya'ya DESY LAB'a gidecekler.