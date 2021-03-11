Zuckerberg: 10 Yıl İçinde Toplantılara Işınlanarak Gidilecek

Işınlanma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, "10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz" dedi.

The Information ile yeni bir röportaj gerçekleştiren Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bu kez de bilim kurgu filmlerinin en önemli materyallerinden ışınlanma hakkında konuştu. Geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ifade eden Zuckerberg, bu nedenle artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı bir girişim olduğunu ifade etti.

“Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor” diyen Zuckerberg, sanal dünya ile gerçek dünya karşılaştırmasını “Bitleri hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay” şeklinde yapıyor ve açıklamalarına şu şekilde devam ediyor:

Işınlanma, karbon emisyonunun da azaltılmasını sağlayacak

“Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum.”

Işınlanmanın yalnızca insanlık için değil, gezegenimiz için de daha iyi olacağını ifade eden Zuckerberg, ışınlanma ile karbon emisyonunun ciddi şekilde azaltılabileceğini ifade ediyor. Zuckerberg, ışınlanmanın günlük hayata indirgeneceği tarih ile ilgili ise cesur açıklamalarda bulundu ve “10 sene içinde toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz” ifadelerini kullandı.

Sanal gerçekliğin gelişmesi için büyük bir pazar haline gelmesi gerekiyor

Işınlanmanın gerçekleşebilmesi için sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini, bu yatırımın geliştiricileri cezbetmesi için ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini belirten Zuckerberg, konuyla ilgili olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum.”