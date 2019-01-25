Sahip olduğu uygulamalarda yaptığı radikal değişiklikler ile kullanıcıları bir türlü memnun edemeyen Mark Zuckerberg, yine tepki çekebilecek bir planla karşımıza çıktı. Şirket çalışanları tarafından ortaya çıkarılan bu plan; Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger'ı daha iyi bir mesajlaşma deneyimi için birleştirmeyi içeriyor.

Facebook ve sahip olduğu diğer uygulamalardaki değişiklikler ile kullanıcıları bir türlü memnun edemeyen Mark Zuckerberg, büyük bir hamle için hazırlık yapıyor.

Şirket çalışanlarından öğrenilen detaylara göre Mark Zuckerberg; Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram'ı birleştirmeyi ve mesajlaşma sistemlerinin daha iyi çalışması için geliştirmeler yapmayı planlıyor. Bunlara ek olarak bu üç mesajlaşma servisi içeren uygulamanın uçtan uca şifreleme sistemiyle korunacağı biliniyor.

Projenin mesajlaşma entegrasyonundan sorumlu dört çalışandan elde edilen bu haber, ilk olarak New York Times tarafından duyuruldu. Bu proje, daha sistematik ve kararlı çalışan bir mesajlaşma sistemi sunmakla birlikte, WhatsApp kullanan bir kullanıcının, Facebook kullanan ancak WhatsApp kullanmayan bir kullanıcıya en güvenli şekilde mesaj göndermesine imkan verecek. Bu konu hakkında konuşan Facebook, yapabilecekleri en iyi mesajlaşma deneyimini güvenli, hızlı ve basit şekilde kullanıcılara sunmak istediklerini belirtti.

Her radikal değişiklik gibi bu değişiklik de kullanıcıların bir çoğu tarafından olumsuz karşılanabilir ancak daha hızlı, daha güvenli ve daha entegre bir mesajlaşma deneyimine kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyoruz.