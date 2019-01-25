Mark Zuckerberg: “İnsanların Verilerini Satmıyoruz”

Sık sık sosyal medya platformunu mahkemede savunması gereken Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, hedefli reklamların kişilerin bilgilerini satmak olmadığını söylüyor.

Facebook’un kurucularından olan ve şu anda da şirketi yürüten isim olan Mark Zuckerberg, perşembe günü savunmasını yeniledi. Wall Street Journal’de bir metin kaleme alan Zuckerberg, “Herkese hizmet etmek istiyorsak, vereceğimiz hizmeti herkesin karşılayabilmesi gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu da hizmetlerimizi ücretsiz olarak sunmak. Reklamlar bunu yapabilmemizi sağlıyor.” dedi.

2018 yılı Facebook için hiç de iyi geçmemişti. Sık sık skandallara adı karışan firma defalarca kullanıcı bilgilerini çaldırmıştı. Ayrıca sosyal medya platformunun, seçim döneminde yabancı odaklar tarafından manipüle edildiği iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Bütün bu olan bitene rağmen Facebook’un kullanıcı sayısı ve gelirleri 2018 yılında artış gösterdi.

Zuckerberg, reklamları daha az sinir bozucu ve daha hedefe yönelik hale getirmek için insanların beğenileri, paylaşımları gibi “sinyalleri” izlediklerini, hedefli reklamları buna göre oluşturduklarını söyledi.

“İnsanların bu yüzden bazen yapmadıkları şeyleri yaptıklarını iddia ettiklerini” söyleyen Zuckerberg, “Örneğin, çıkan haberlerin aksine insanların bilgilerini satmıyoruz.” dedi. Kullanıcı verilerini satmanın yalnızca sosyal medya ağına olan güveni azaltmayacağını söyleyen CEO, bu verileri paylaşmanın Facebook’un da çıkarına olmayacağını söyledi. Zuckerberg’e göre bu bilgileri alan rakipleri de reklamcılık alanında firmayla rekabete girebilir.

Zuckerberg ayrıca insanlara reklam seçiminde kullanılacak verilerini seçme ve reklamverenleri engelleme hakkı verdiklerini de hatırlattı.

Yanlış bilgilerin ve tıklama tuzağı içeriklerin yayılması konusunda da suçlanan Facebook’u savunan ünlü iş adamı, bu tür içeriklerin kısa vadede yüksek etkileşim yarattığını söylerken, firmanın bu tarz içerikleri desteklediğini düşünmenin aptalca olduğunu söyledi. O’na göre insanların istediği bu değil.

Zuckerberg’e sorulan sorulardan birisi de, zararlı veya ayrımcı içeriklerin, etkileşim yarattıkları için sitede barındırılıp barındırılmadığı konusuydu. Zuckerberg bu noktada kısaca “Barındırmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Facebook, sosyal medya platformunun kurallarına uymayan gönderi ve paylaşımları bulup kaldırması için yapay zeka geliştirmeye odaklanmış durumda. Bunun dışında gerçek insanlardan oluşan geniş bir ekip de bu amaçla görevlendirildi.