Sosyal medya devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ koyan Twitter’ı üstü kapalı olarak eleştirdi. Zuckerberg, kendileri dahil hiçbir sosyal medya platformunun “gerçeğin yargıcı olmaması” gerektiğini savundu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’un başındaki isim olan Mark Zuckerberg, Twitter ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tartışmaya dair çarpıcı bir yorumda bulundu. Fox News kanalından Dana Perino ile bir röportaj gerçekleştiren Zuckerberg, “Facebook’un, insanların çevrimiçi olarak söylediği şeylerde gerçeğin yargıcı olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum” dedi.

Facebook’ta insanları oy kullanmamaya iten reklamları kaldırmalarına rağmen, Trump’ın önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının hileli seçimlere yol açacağı yönündeki iddialarının topluluk kurallarını ihlal etmediğini belirten Facebook CEO’su, bu konuda Twitter’dan farklı bir politikalarının olduğunu ifade etti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın söylediklerinde yanlış bir şey olmadığını savundu

Zuckerberg ayrıca Trump’ın sosyal medya şirketlerine sansür uygulama girişiminin “doğru refleks” olmadığını da sözlerine ekledi. Tweetlerin altına bilgi doğrulama etiketi koyan Twitter’ı ifade özgürlüğünü kısıtlamakla ve ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlayan Trump, sosyal medya şirketleri ile ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacaklarını söylemişti.

“Sosyal medyayı sıkı bir şekilde düzenleyeceğiz ya da kapatacağız” diyen ABD Başkanı, ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ ile başlayan tartışmayı bambaşka bir noktaya taşımıştı. Trump’ın söz konusu düzenleme konusunda ciddi olup olmadığını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Trump, sosyal medya şirketlerine sansür uygulama tehdidinde bulunmuştu

Öte yandan, Twitter CEO’su Jack Dorsey bugün yaptığı paylaşımlarda, isim telaffuz etmeden hem Trump'a hem de Zuckerberg’e cevap verdi. Dünyanın herhangi bir yerindeki seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini belirten Dorsey, “Elbette bu bizi gerçeğin yargıcı yapmaz. Amacımız çelişen ifadelerin noktalarını birleştirmek ve ihtilaflı bilgileri göstermek, böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilir” ifadelerini kullandı.