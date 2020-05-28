Twitter’ın, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına ‘gerçeklik kontrolü etiketi’ eklemesi, iki taraf arasındaki gerilimi bir hayli yükseltmişti. Twitter CEO’su Jack Dorsey, söz konusu olayla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük haber paylaşım noktalarından biri olan Twitter, bu misyonunun bir parçası olarak dezenformasyon ve manipülasyon ile mücadelesinde her zamankinden daha katı bir politika izliyor. Kısa süre önce, platformda yayılacak yanlış bilgileri düzeltmek için haber doğrulama uygulamasını devreye sokan sosyal medya devi, son yılların en tartışmalı politik figürlerinden ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya geldi.

Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz olayda Twitter, Trump’ın önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının hileli seçimlere yol açacağını iddia ettiği tweetlerin altında “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” şeklinde bir bağlantı yerleştirmişti. Söz konusu bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada, ABD Başkanı’nın posta yoluyla oy kullanma hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiğini belirtiliyordu.

Bunun üzerine, Twitter’ı ifade özgürlüğünü kısıtlamakla ve ABD seçimlerine doğrudan müdahale etmekle suçlayan bir paylaşımda bulunan Trump, sosyal medya şirketleri ile ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı söylemişti.

Twitter’da 80 milyondan fazla takipçisi bulunan ABD Başkanı, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakarların seslerini tamamen kestiğini hissediyor. Bunun bir kez daha böyle olmasına izin vermeden, sosyal medyayı sıkı bir şekilde düzenleyeceğiz ya da kapatacağız" ifadelerini kullanarak, sosyal medya şirketlerine ‘kapatma’ tehdidinde bulunmuştu.

Sessizliğini bozan Twitter CEO’su Jack Dorsey, hem bu olay hem de bilgi doğrulama uygulamasına dair kapsamlı bir açıklamada bulundu. “Bir şirket olarak eylemlerimizden sorumlu olan biri var ve bu da benim. Lütfen çalışanlarımızı bunun dışında bırakın” diyen Dorsey, dünyanın herhangi bir yerindeki seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Bunun kendilerini, “doğruluk otoritesi” yapmayacağını belirten Twitter CEO’su, asıl amaçlarının çelişkili ifadelerdeki eksik noktaları tamamlamak ve insanların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.