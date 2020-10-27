Mars'ta İkmal İstasyonunun Konsept Tasarımları Yayınlandı

New York merkezli Air Company isimli bir şirket, Mars'ta kurulabilecek bir ikmal istasyonunun konsept tasarımlarını yayınladı. Şirket, konsept tasarımlarının yanı sıra karbondioksitten roket yakıtı üretmeyi planladığını da açıkladı.

Son yıllarda uzay teknolojisi yeni bir çağa geçiş yaptı. Teknolojinin ve imkânların gelişmesiyle birlikte yalnızca Ay'a olan insanlı görevleri değil, Mars'a olan insanlı görevleri ve hatta Mars'ta yaşamı bile konuşur olduk. Bu gelecek bizden bu kadar uzak değilken şimdiden Mars'ta yaşamın nasıl olabileceğine dair konsept tasarımlar gelmeye başladı.

New York merkezli bir teknoloji şirketi olan Air Company, bugün yaptığı bir duyuruda karbondioksitten roket yakıtı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Şirket, Inverse'e yaptığı açıklamada şu anda karbondioksit, su ve güneş enerjisi kullanarak likit oksijen ve metan üretmeye yarayan çalışan bir prototiplerinin olduğunu açıkladı.

Mars'ta bir ikmal istasyonu nasıl gözükebilir?

Air Company, yaptığı açıklamayla birlikte Mars'taki bir ikmal istasyonunun da nasıl gözükebileceğine dair konsept tasarımları paylaştı. Dünya'dan Mars'a gitmenin en önemli parçası olan yakıtın elde edileceği o istasyonlar, tıpkı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi tasarıma sahipti.

Air Company, yaptığı açıklamada hedeflerinin NASA, SpaceX ve daha birçok şirkete Güneş Sistemi'nde insan kolonizasyonuna yardımcı olmak olduğunu söyledi. Air Company'nin yaptığı çalışmalar, 2019'un mayıs ayında NASA tarafından da fark edilmiş ve ödüllendirilmişti.

Air Company, NASA'nın 'Karbondioksit Dönüşüm' isimli yarışmasında beş kazanandan birisi olarak seçilmişti. Yarışma, karbondioksiti glikoza çevirmeye odaklanıyordu. Karbondioksitten elde edilecek glikoz, Mars'ta yemek ve ilaç yapımında kullanılabilecekti. Air Company, yarışmada 50 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Günümüzde Mars'a seyahat konusunda hızla çalışmalarına devam eden şirketlerden birisi de SpaceX'ti. SpaceX, Starship SN-8 isimli prototipinin ilk testlerini yavaş yavaş tamamlamaya devam ediyor. Araç tamamlandığında 50 metre yükseklikte olacak ve insanların Mars'a gitmesine aracı olacak.