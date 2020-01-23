Marvel, Black Widow Filminden Özel Bir Video Yayınladı

Marvel, başrolünde Scarlett Johansson'ı izleyeceğimiz Black Widow spin-off’unun vizyon tarihine tam 100 gün kaldığını gösteren özel bir video yayınladı. Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasına adım atacağımız film, 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasına Scarlett Johansson'ın başrolde olduğu Black Widow filmi ile başlayacağız. Bizleri Natasha Romanoff'un geçmişine götürecek olan Marvel spin-off’u, Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War filmlerinin arasındaki zaman aralığında geçecek.

Marvel, resmi Twitter hesabı üzerinden Black Widow filminin vizyon tarihine tam 100 gün kaldığını belirten bir video yayınladı. 14 saniyelik video, daha önce yayınlanan fragmanlardaki sekansların bir kolajından oluşuyor. Söz konusu teaser, bizlere yeni bir şey vermemesine rağmen heyecanımızı diri tutmayı başarıyor.

Marvel'ın paylaştığı video

Black Widow ve Hawkeye, orijinal Avengers altılısı arasında solo filme sahip olmayan iki kahramanlardı. Hawkeye'ın dizisi, 2021'in sonlarına doğru Disney+ platformunda gösterime girecek. Black Widow filmi ise MCU’nun dördüncü aşamasında izleyeceğimiz ilk yapım olacak.

Filmin, MCU’nun geleceği açısından ne kadar önemli olacağını vizyona girdikten sonra öğreneceğiz. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Black Widow’un Natasha Romanoff’un sır dolu geçmişine ışık tutacağını; ancak aynı zamanda 4. aşamadaki olaylara da zemin hazırlayacağını söylemişti.

Marvel hayranları, bunun ne anlama geldiği konusunda kendi teorilerini üretmeye başladılar bile. Fakat en önemlisi, Black Widow'un Endgame'den sonra MCU hakkında önemli bir şey gösterip göstermediği olacak. Yine de bunun için en doğru adres, Eternals olabilir. 6 Kasım’da vizyona girecek olan film, Thanos'un yenilgisinden sonra geçecek ilk faz 4 filmi olacak.

Yönetmen koltuğunda Cate Shortland’ın oturduğu Black Widow, 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Ayrıca 2022 yılına kadar vizyona girecek olan tüm Marvel ve DC filmlerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Black Widow fragmanı