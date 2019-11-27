Captain America'yı bu zamana kadar Steve Rogers olarak görmeye alışmıştık. Ancak sinematik evrende olduğu gibi çizgi roman evreninde de değişim başlıyor. Yeni Marvel 2099 serisinde Captain America karakteri bir kadın olarak karşımıza çıkacak.

Süper Asker serumunun Captain America'ya çevirdiği Steve Rogers, şimdiye kadar Marvel evreninde harikalar yarattı. Kahramanın fiziksel yetenekleri gelişti ve yaşlanması yavaşladı. Ancak seruma rağmen Steve Rogers'ın güçten düşerek Captain America ünvanını kaçınılmaz bir şekilde devredeceği gün gelecek.

Captain America, filmlerde bu ünvanı Anthony Mackie'nin canlandırdığı Sam Wilson'a (Falcon) bırakıyor gibi gözükse de, çizgi roman serisi yüzyılın sonlarında Captain America'nın Roberta Mendez adında bir kadın olacağını gösteriyor. Marvel Comics, hayranlarını 80. yıl dönümünde, daha önce hiç görmediği bir geleceğe götürüyor.

Marvel 2099 serisi Spider-Man 2099'la başladı ve Miguel O'Hara'yı (gelecekteki Örümcek Adam) Marvel Evreni'nde günümüze göndererek Captain America'nın yeni kimliğinin Roberta Mendez olduğunu doğruladı. Mendez ve gelecekteki kahramanlar kaos döneminde yardıma ihtiyaç duyabilir. O'Hara sadece yardım almak için kendisi ve kahraman grubunun geçmişlerine geri döndü.

Marvel 2099 çizgi roman serisinin diğer bölümleri başladığında, O'Hara'nın ziyaretinin nedeni ortaya çıkacak ve günümüzdeki bazı kahramanların yardım için geleceğe gitmesi olası. Şimdilik Mendez'i sadece The Amazing Spider-Man #34'te görebiliyoruz.

Gelecekteki bu zaman çizelgesinin, ana Marvel Evreni'nin geçtiği Earth-616 olduğu varsayılıyor. Mendez, Marvel çizgi romanlarındaki ilk kadın Captain America değil ancak Dünya-616 evreninde bir ilk olacak.

Danielle Cage, Earth-15061'de gelecekteki Captain America oldu. Marvel Comics'in daha önceki 2099 serisi Earth-23291'de gerçekleşti ancak yeni seri Earth-616 olayların bu geleceğe öncülük edebileceğini gösteriyor.