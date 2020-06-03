Önceki iki filmin aksine bu kez Marvel Studios çatısı altında geliştirilen Deadpool, üçüncü halkasında çok daha aile dostu bir karakter haline gelebilir. Bugün ortaya çıkan yeni söylentilere göre Marvel, başrolünde Ryan Reynolds’ı izlediğimiz serinin yaş sınırını 18+’dan 13+’ya düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Deadpool hayranları, Disney’in 71 milyar doları aşkın bir bedel karşılığında 21st Century Fox'u satın almasının ardından hem sevinmiş hem de endişelenmişti. Bildiğiniz üzere bu anlaşma ile kökeni Marvel Comics olan X-Men karakterlerinin fikri mülkiyet hakları tekrar Marvel Studios’a geçmişti. Haliyle mutant dostlarımızın Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) adım atmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Bu tam olarak, X-Men hayranlarını sevindiren ancak Deadpool hayranlarını endişelendiren kısım.

Marvel, Ryan Reynolds’ın hayat verdiği anti-süper kahraman karakterini MCU’nun bir parçası yapmak ve daha geniş kitlelere yaymak için Deadpool’u daha ‘aile dostu’ bir havaya sokabilir. Geçtiğimiz şubat ayında yaptığımız haberde, stüdyonun R-Rated (18+) olmayan bir Deadpool filmi vizyona sokmayı planladığını sizlerle paylaşmıştık.

Deadpool, üçüncü solo filminden önce diğer MCU yapımlarında karşımıza çıkabilir

Justice League Unlimited ve X-Men: Nation X dahil olmak üzere sayısız çizgi romanda imzası bulunan Amerikalı yazar Grace Randolph, YouTube kanalında paylaştığı son videosunda, Wade Wilson'un, nam-ı diğer Deadpool’un üçüncü solo filminden önce diğer MCU projelerinde görünebileceğine inanıyor. Bu da, Deadpool'un 18+’dan 13+ bir karaktere dönüşeceği anlamına geliyor.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Deadpool’u MCU’ya dahil ederken hiçbir şeyi değiştirmek istemediğini söylemişti, ancak bu zamana kadarki söylentiler ve MCU’nun mevcut yapısı, Disney'in üçüncü devam filmini sinematik evrendeki diğer yapımlar gibi ‘bir aile filmi’ olarak geliştirebilme ihtimalinin çok kuvvetli olduğuna işaret ediyor.

Tim Miller’ın yönetmenliğini yaptığı Deadpool serisi, 18 yaşından küçük çocukların izlemesinin yasak olduğu ilk iki filmi ile toplamda 1,6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Disney, Deadpool 3’ün diğer MCU filmleri gibi milyar dolar barajını aşmasını sağlamak için 18+ unsurlarını mümkün olduğu kadar minimize etmek isteyebilir.