Marvel, oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Kit Harington, Millie Bobby Brown ve Salma Hayek gibi ünlü isimlerin bulunduğu Eternals'ın ilk fragmanını yayınladı. Film, 5 Kasım'da vizyonda olacak.

COVID-19 nedeniyle neredeyse bir yıl geç başlamak durumunda kalan Marvel Sinematik Evreni'nin 4. aşaması, milyonlarca insanın aşılanması ve ülkelerin yavaş yavaş normalleşmeye başlamasıyla birlikte vizyon tarihi ertelenen yapımlarını bir bir beyaz perdeye ve dijital platformlara taşıyor.

MCU'nun 4. aşamasında karşımıza çıkacak yapımlardan biri de Eternals olacak. Marvel'ın 4. aşamadaki "Asya" temalı ikinci filmi olarak karşımıza çıkacak Eternals, 5 Kasım'da beyaz perdede olacak ve şimdi stüdyo, sinematik evrene yepyeni karakterler sokacak olan Eternals'ın ilk fragmanını yayınladı.

Eternals'ın oyuncu kadrosunda dünyanın en ünlü oyuncularından Angelina Jolie, Game of Thrones dizisi ile milyonlarca hayran edinen Kit Harington, Stranger Things dizisinin genç yıldızı Millie Bobby Brown ve Lübnan asıllı Meksikalı usta oyuncu Salma Hayek yer alıyor. Ayrıca Richard Madden, Kumail Nanjiani, Ma Dong-Seok ve Gemma Chan de filmde sık sık göreceğimiz diğer oyunculardan.

Marvel, Eternals için paylaşmış olduğu fragmanın açıklamasında "Yıllar boyunca hiç müdahale etmedik, şimdiye kadar" ifadelerine yer veriyor. "Eternals" kelimesinin Türkçe karşılığının "Ebediler" olduğunu düşünürsek Eternals'ın Dünya dışı bir uygarlık olduğunu anlayabiliriz. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Dünya, büyük bir ekolojik çöküş yaşarken Eternals insanlığa yardımcı olarak bir medeniyet inşa edecek ancak tüm Marvel yapımları gibi Eternals'ta da düşmanlar ve aksiyon eksik olmayacak.

Eternals' fragmanı