Marvel'dan Hearthstone Benzeri Kart Oyunu Geliyor!

Marvel, oyun severleri sevindirecek yeni bir oyunun duyurusunu gerçekleştirdi. Bugün yapılan duyuruyla Hearthstone benzeri bir kart oyunu geliştirdiklerini açıklayan Marvel, evrendeki pek çok karakterin de kartlarda yer bulacağını açıkladı.

Marvel evreni oldukça geniş kapsamlı ve büyük bir hayran kitlesi olan bir dünya. Geçtiğimiz günlerde de Marvel’ın çizgi romanlarından uyarlanan yeni bir dizinin geleceği duyuruldu. Ancak She-Sulk: Attorney At Low’ın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından, dizi sosyal medyada adeta topa tutuldu.

She Hulk’a gelen eleştirileri bir tarafa bırakacak olursak; Marvel, yüzümüzü güldürecek yeni gelişmelerle çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunların en başında da yeni bir oyun yer alıyor. Biliyorsunuz ki Marvel evrenine dair çok sayıda oyun mevcut ancak bunların günümüzde çok fazla oynandığını görmüyoruz. Gelecek olan yeni Marvel Snap oyunu ise büyük bir oyuncu kitlesine sahip Hearthstone benzeri bir oyun olacak. Peki oyunla ilgili bildiklerimiz neler? Gelin birlikte bakalım.

Marvel Snap, 150'den fazla karta sahip olacak!

Yukarıdaki videoda da görmüş olduğunuz gibi; oyun bir dönem oldukça popüler bir hale gelen Hearthstone’la oldukça benzer bir yapıya sahip. Tabii bunun başlıca sebeplerinden biri Marvel Snap’in eski Hearthstone geliştiricileri tarafından oluşturulmuş olması olabilir. Duyuruyla birlikte gelen videoda sevilen pek çok Marvel karakterinin ‘alışılmadık’ hallerini görebiliyoruz.

Videoda gördüğümüz başka bir detay ise Marvel Snap’te maçların yaklaşık üç dakika sürdüğü. Bu özellikle de oyuncuların oyundan sıkılmadan farklı maçlara geçebilmesi ve rakipleriyle kısa süreliğine kıyasıya rekabet edebilmesine olanak sağlanmış. Oyunun ilk çıkışıyla birlikte Marvel Snap’in 150’den fazla kart içermesi bekleniyor. Tabii bu kartların içinde Marvel evrenine dahil pek çok karakteri de görebileceğiz.

Marvel Snap'in piyasada yerini alacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Oyunun kart oyunlarını herkese sevdirip sevdiremeyeceğini ise bekleyip göreceğiz. Peki sizin oyunla ilgili ilk görüşleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.