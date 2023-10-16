Marvel's Spider-Man 2'nin ilk inceleme puanları ve eleştirmen yorumları geldi. Yorumlar, PS5'e özel olacak yapımın beklentileri fazlasıyla karşılayacağını gösteriyor.

Insomniac imzalı Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim Cuma günü PS5’e özel olarak resmen çıkış yapacak. 2018’deki ilk oyunun devamı olan yapım, hem Peter Parker ve Miles Morales’i kontrol etmemizi sağlarken aynı zamanda Venom, Kraven ve Lizard da dahil birçok ikonik karakteri oyuncularla karşılaştıracak. Ayrıca oynanışta iyileştirmeler, iki kat daha büyük harita ve daha birçok yeniliği beraberinde getirecek.

Çıkış tarihi heyecanlı bekleyiş sürerken bugün oyun hakkındaki ambargo kalktı ve oyun medyası Marvel’s Spider-Man 2 için inceleme puanlarını paylaştı. İlk yorumlar da geldi.

İnceleme puanları, Marvel’s Spider-Man 2’nin yılın en iyi oyunlarından olacağını gösteriyor

Marvel’s Spider-Man 2, Metacritic'te 118 incelemeyle 91 puan almayı başardı. OpenCritic’te de aynı şekilde 91 puan elde etti. Oyun medyasında öne çıkanlardan gelen incelemelerin ve puanların da çok iyi olduğunu belirtelim. Oyun hakkında neredeyse hiç kötü yorum yok. Bu puanlar, Marvel’s Spider-Man 2’nin yılın en iyi oyunlarından biri olacağını ve Insomniac’ın tıpkı ilk oyun gibi hayal kırıklığı yaratmayacağını gösteriyor.

Marvel’s Spider-Man 2 inceleme puanları:

Metacritic: 91

91 OpenCritic: 91

91 IGN: 8 / 10

8 / 10 Eurogamer: 4 / 5

4 / 5 GamesRadar+: 5 / 5

5 / 5 GameSpot: 8 / 10

8 / 10 Screen Rant: 10 / 10

10 / 10 VGC: 10 / 10

10 / 10 Variety: 9,5 / 10

9,5 / 10 Comicbook: 9 / 10

9 / 10 Destructoid: 9 / 10

9 / 10 VideoGamer: 10 / 10

10 / 10 Game Rant: 4,5 / 5

4,5 / 5 Press Start: 9 / 10

Marvel's Spider-Man 2'ye eleştirmenlerden gelen yorumlar:

"Marvel's Spider-Man 2, yalnızlıkla mücadele eden kahramanlar ve kötü karakterlerle ilgili inanılmaz bir hikâye sunuyor."

"Spider-Man 2, atalarının mükemmel temelleri üzerine inşa edilen ve sevilen karakterleri ileriye taşıyan bir hikaye sunan harika bir devam oyunu."

"Spider-Man 2'nin hikâyesinin ilk yarısı biraz yavaş gelebilir ancak muhteşem açık dünyası ve duygusal ikinci yarısı bunu fazlasıyla telafi ediyor. Sürekli çeşitli ve heyecan verici bir deneyim sunmaya odaklanmış hissi veren yoğun ve sıkı bir oyun. Bu vizyonunda başarılı olurken şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman oyunu tacını da alıyor."

"Kesinlikle 'Yılın Oyunu' ödülü için aday. Spider-Man 2, bir PS5 sahibi değilseniz konsolu satın almanızın haklı bir karar olduğunu gösterecek bir oyun."

"Marvel's Spider-Man 2, epik boss savaşları ve inanılmaz açık dünyası ile Insomniac'ın Spider-Man serisinin şu ana kadarki en iyi oyunu."