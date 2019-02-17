The Eternals'ın Çekimlerinin Başlangıç Tarihi Açıklandı

Avengers Endgame'den sonra yeni bir başlangıç yapacak Marvel Sinematik Evreni'nin yeni üyesi The Eternals için çalışmalar başlıyor. Ağustos ayında çekimlerine başlanacak film, Marvel Sinematik Evreni'nin bilinmeyenleri hakkında önemli ipuçları verecek.

Geçtiğimiz yıl Kevin Feige'ın yaptığı "Eternals planlarımız arasında" açıklaması, gerçek hayatta karşılığını buldu. ABD'nin Atlanta şehrinde yapılacak çekimlerin Ağustos ayında başlayacağını açıklayan Marvel'ın, hayranlarının merakla beklediği The Eternals'ı 2020 yılında vizyona sokması bekleniyor.

Kozmik varlıklar Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce yaptıkları deneyler sonucunda yarattıkları Eternallar ve Deviantlar’ın hikayesini anlatan The Eternals, ilk kez 1976'da Jack Kirby tarafından yaratılmıştı. The Eternals ismiyle yayınlanan çizgi romanlar, yayınladığı dönemde pek ilgi görmese de birkaç yıl sonra Thor çizgi romanlarında yer alınca popülaritesi arttı.

Jack Kirby'nin Yunan ve Antik Roma mitolojisinden esinlendiğini söylediği eserini filmleştirecek senaristlerin Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo olduğu açıklandı. Ayrıca filmin yönetmenliğini 2017 yılında Cannes Film Festivali’nde The Rider ile ödül kazanan Chloé Zhao üstlenecek.