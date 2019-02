Marvel'ın Sevilen Karakteri Groot'un Gerçek Adı Ne?

Marvel hayranlarının çok sevdikleri Groot karakteri, filmlerde "Ben Groot'um" cümlesinden başka bir cümle kurmuyor. Bu durumda, bu ifadenin aslında bir dil olabileceğini düşünen Marvel izleyicileri, sevimli karakterin gerçek adını sorgulamaya başladılar.

Marvel, filmleri tüm dünyada gişe rekorları kıran, karakterleri ise dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayrana sahip olan büyük bir süper kahraman evreni. Bu evrende yer alan karakterlerin her birinin kendine has özellikleri ve güçleri mevcut. "Galaksinin Koruyucuları" filminden agaç Groot da onlardan bir tanesi. Groot'u farklı kılan I am Groot (Ben Groot'um) cümlesinden başka hiçbir cümle kurmaması. Her bir sahnesi üzerine milyonlarca teori üretilen Marvel filmlerinin hayranları, bu konu üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Groot karakteri, Galaksinin Koruyucuları ekibiyle sadece bu cümle üzerinden iletişim kurabiliyor. Karakter, kendini ifade ederken bazen ses tonunu değiştiriyor, en yakın arkadaşı "Rocket(Rakun)" da onunla rahatlıkla iletişim kuruyor. Avengers'ın son filmi Infinity War'da ise Groot ve Galaksinin Koruyucuları ekibinin diğer üyeleri, Thor ile tanışıyor. Aslında tüm bu hayran teorilerinin çıktığı nokta, buradan itibaren başlıyor.

Filmde Thor, Groot'un söylediklerini anlayabiliyor ve bunun üzerine ekip şaşkınlık içerisinde ona bakıyor. Thor ise kendi gezegeni Asgard'da, bu dili seçmeli ders olarak aldığını ifade ediyor. İşte kafaları karıştıran soru şimdi geliyor. Eğer "I am Groot" bir dil ise o zaman karakter aslında film boyunca kendi adını hiç söylememiş oluyor. Peki bu durumda Groot'un gerçek adı ne?

Hayran teorilerine göre Groot'un adı filmlerde hiç söylenmemiş olabilir. Belki de karakterin gerçek adı Groot bile değil ancak yine "Infinity War" filmine dönersek, Thor'un Kaptan Amerika ile Groot'u tanıştırdığı sahnedeki diyalog akıllara geliyor. Thor, Groot'u göstererek "Bu benim arkadaşım ağaç" demişti. Bu sahne referans alınarak üretilen bazı teorilere göre ise de Groot'un gerçek adı "Ağaç" olabilir.

Marvel filmleri hayranlarının bu teorileri hızla türemeye devam ederken, çizgi roman severler ise durumun bu şekilde olmadığını savunuyor. Çizgi romanlarda Groot'un bir cümleden fazla cümle kurarak iletişim kurabildiği ve aynı zamanda konuşurken kendisinden 3. şahıs olarak bahsettiği ifade ediliyor. Karakterin kendisinden bahsederken de "Groot çok kızdı" şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Bu tartışmalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Groot'un gerçek ismi ne olabilir?