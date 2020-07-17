Maske Takmadığı İçin Ceza Kesilen Genç COVID-19'a Yakalandı

Aydın’da maske takmadığı için polis ekipleri tarafından para cezası uygulanan 23 yaşındaki bir genç, sonraki gün yaptırdığı test sonrası COVID-19’a yakalandığını öğrendi.

16 Temmuz’da Aydın’ın Atatürk Kent Meydanı civarında devriye olarak görevde bulunan polis ekipleri, o sırada arkadaşlarıyla birlikte maskesiz olarak yürüyen O.A. isimli gence maskesini takması için uyarıda bulundu. Uyarı sonrası kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından polisler, O.A.’ya COVID-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

O.A., olay sırasında polislerin kendisine kaba davrandığını ve cezanın kurallara uygun olmadığını ileri sürerek polislerden şikayetçi oldu. 23 yaşındaki genç, sonraki gün evinde ateşlenerek Aydın Devlet Hastanesi’ne giderek COVID-19 testi yaptırdı.

Maske takmadığı için polislerle tartışan genç, muhtemelen o gün virüsü kapmıştı zira yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Olayın duyulmasının ardından gençle temasta bulunan polis ekipleri de test yaptırdı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

Dışarı adım atıldığı andan itibaren maske takmanın ne kadar önemli olduğu, bu olayla birlikte bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Lütfen pandemi sürecinde maske takmayı ihmal etmeyelim.