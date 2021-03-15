Maskenin Acilen Değiştirilmesini Gerektiren Durum Açıklandı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, vaka sayılarının artmasıyla birlikte koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunarak yüksek sesle konuşma sırasında ıslanan maskelerin hemen çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, günlük vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Salgının henüz sona ermediğini hatırlatan Dr. Yavaş, “Herkesin önce kendi sağlığını, sonra çevresindekilerin sağlığını korumak için düzenli ve uygun bir maske kullanması, gerektiğinde maskenin değiştirilmesi, el hijyenine dikkat etmesi ve uygun sosyal mesafeyi koruması lazım. Gereksiz bir şekilde kalabalık oluşturmamak adına cadde ve sokaklarda kısa sürede işlerini halledip evlere dönülmesini öneririm” şeklinde konuştu.

Park ve bahçelerde de sosyal mesafeyi korumak gerekiyor

Açık havada bulaşma riski daha az olsa da sosyal mesafe kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Yavaş, “Burada yapılan yanlışlardan bir tanesi park ve bahçelerde insanlar yan yana oturuyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Uygun mesafeyi mutlaka korumamız lazım” ifadelerini kullanırken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Aşılansak da aşılanmasak da bu tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmemiz lazım ki, bu yüksekliği kırabilelim. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu tamamen kaplayacak şekilde kullanılmalı, ıslandığı ya da nemlendiği zaman değiştirmeliyiz. Bu 3-4 saatlik bir durum. Cerrahi maskenin ömrü o kadardır. Bu süreç sonunda yenilememiz gerekiyor. Yüksek sesle konuşuyorsak, nemlenip ıslanıyorsa hemen değiştirmemiz lazım.”