2000'li yılların efsanesi olan ve 18 yıl sonra yeni bir filmle karşımıza çıkacak Matrix efsanesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WarnerBros, Matrix 4 ya da tam adıyla The Matrix: Resurrections'ın ilk fragmanını resmen yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk görüntüleri ile ortaya çıkan Matrix 4 ya da The Matrix: Resurrections'ın ilk fragmanı resmen yayınlandı. Paylaşılan fragman, yıllar sonra yeniden vizyonda olacak Matrix serisinin geçen yıllardan nasibi almış olduğunu gösteriyor. Zira yeni fragman, adeta büyüleyici görünüyor.

WarnerBros'un yayınladığı fragman, Matrix efsanesinin en yeni filminin neler sunacağına genel bir bakış atmamızı sağlıyor. Neo ve Trinity'yi yeniden bir araya getiren The Matrix: Resurrections'ın fragmanında, filmin başından sonuna kadar aksiyonla dolu olacağını anlama imkanı yakalıyoruz.

İşte Matrix 4'ün ilk fragmanı

İlk kez 1999 yılında tanışma imkanı yakaladığımız, 2003 yılında ise iki filmiyle daha karşılaştığımız Matrix, o yıllar için büyük bir fenomendi. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un muhteşem iş çıkardıkları film, yıllar sonra The Matrix: Resurrections ismiyle yeniden seyircilerle buluşmuş olacak.

WarnerBros tarafından servis edilen fragman, filmin çıkış tarihine kısmen de olsa ışık tutuyor. Buna göre Matrix 4, aralık ayı içerisinde vizyona girecek. Elbette o güne kadar koronavirüs pandemisi nedeniyle salonlar kapatılmazsa... Peki siz yayınlanan fragmanı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...