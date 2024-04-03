Yeni Matrix yapımı hakkında çok sayıda soru işareti mevcut. Fakat nihayet karşımıza geleceğini biliyoruz.

Geçmiş yılların en kaliteli aksiyon filmlerinden bir tanesi olan ve günümüzde bile hala üzerine mizah yapılabilen Matrix serisi, arkasında oldukça ilginç detaylar barındırıyor. Matrix, gişede 467,2 milyon dolar gibi bir seviyeye ulaşarak ciddi bir rekor kırmıştı. Bununla birlikte Matrix Reloaded 741,8 milyon dolar gişe, Revolutions 427,3 milyon dolar gişe ve Ressurections ise 157,3 milyon dolar gişe yapmıştı.

Bazıları serinin tadında bırakılması gerektiğini savunurken bazıları da Matrix’ten alabileceği her şeyi almaya gayret gösteriyor. Warner Bros’un bir sonraki Matrix filmini onaylaması da en çok bu ikinci kitleyi heyecanlandırıyor olsa gerek. Film hakkında pek çok bilinmez var fakat hepsi bunlarla sınırlı değil.

Yönetmen değişiyor, oyuncuların dönüp dönmeyeceği belirsiz.

Warner Bros, yaptığı duyuruda beşinci Matrix filminin yapım aşamasında olduğunu söyledi. Wachowski kardeşleri ilk kez bir Matrix yapımının yönetmen koltuğunda görmeyeceğiz. Onun yerine Drew Goddard, filmin yönetmenliğini üstlenecek. Aynı zamanda senaryo yazımında da söz sahibi olacak. Lana Wachowski de bu konuda kendisine yardım edecek.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi oyuncuların geri dönüp dönmeyeceği belli değil. Fakat Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris ve Priyanka Chopra Jonas’ı bu filmde de göreceğimizi biliyoruz.

Senaryo konusunda da net bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Warner Bros’dan Jesse Ehrman, fantastik öğelere girerken Matrix’i Matrix yapan şeylerden uzaklaşılmayacağını söyledi. Marslı yapımının yazarı Goddard, daha önce Oscar ödülüne aday gösterilmişti.

Sizce serinin efsane olarak köşesinde durma vakti geldi mi, yoksa hâlâ anlatılacak hikâyeler var mı?