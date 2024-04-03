Joker 2, Aşırı Cinsellik ve Şiddet İçeriği İçin "18+" Olacak

Motion Picture Association, Joker Folie à Deux'nün yetişkinlere yönelik olacağını duyurdu. Film, cinsellik, çıplaklık ve şiddet gibi şeyler içermesi nedeniyle bu derecelendirmeyi aldı.

Todd Phillips imzası taşıyan ve 2019’daki Joker filminin devamı olacak Joker Folie à Deux, şüphesiz bu yılın en merak edilen filmlerinden biri. Dün, yapımdan ilk resmî poster yayımlanmıştı. Çok beklenen ilk fragmanın ise 9 Nisan’da bizlerle buluşacağı ifade edilmişti.

Şimdi ise filmin içeriğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Filmlere derecelendirme sağlayan kuruluş Motion Picture Association (Amerikan Sinema Filmleri Derneği), Joker Folie à Deux’nün R dereceli, yani yetişkinlere yönelik olacağını duyurdu.

Joker Folie à Deux, cinsellik ve şiddet içerecek

R rating olan bilinen derecelendirme, filmlerin yetişkin içerik içerdiği anlamına geliyor ve ABD’de 17 yaş altının bir ebeveyn olmadan izlemesini yasaklıyor. Tabii ki bu durum ülkeden ülkeye değişiyor. Yani Joker 2’nin Türkiye’ye geldiğinde 18+ olacağını söyleyebiliriz.

Motion Picture Association, filme neden böyle bir derecelendirme verildiği ile ilgili detayları da paylaştı. Buna göre Joker Folie à Deux, şaşırtmayan bir şekilde bazı ciddi şiddet ögeleri içeriyor. Ayrıca cinsellik ve kısa süreli tam çıplaklık gibi içeriklere de sahip. 2019 vizyona giren ilk filmin de şiddet ve rahatsız edici şeyleri nedeniyle aynı derecelendirmeyi aldığını ekleyelim.

Joker Folie à Deux, 4 Ekim günü vizyona girecek. Filmle ilgili çok fazla detay yok ancak Lady Gaga’nın hayat vereceği Harley Quinn’in kadroya katılacağını ve müzikal türünde bir yapımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Tabii ki Arthur Fleck rolüyle ilk filmde Oscar kazanan Joaquin Phoenix yine başrolde olacak.

Joker Folie à Deux hakkında tüm bilmeniz gerekenler için: