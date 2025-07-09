Max, birkaç ay önce açıkladığı isim değişikliğini bugün resmen yaptı. Eskiden platformun ismi olan "HBO Max" geri döndü!

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından biri olan ve ülkemizde de birkaç aydır hizmet veren Warner Bros. Discovery bünyesindeki Max, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla yeniden ismini değiştireceğini açıklamıştı. Şirket, herkesin aklına kazınan ilk adına geri döneceği belirtilmişti.

O gün geldi çattı. Max’in ismi bugün itibarıyla resmen değişti. Artık Max değil, HBO Max ismini yeniden görmeye başlayacağız. Bu hamle, HBO’nun prestijli içeriklere olan ilgi nedeniyle yapıldı.

Yeniden HBO Max

Şu anda platformun uygulamasına veya web sitesine girerseniz HBO Max ismiyle karşılaşacaksınız. Şirketin bu kararı, “Max” isminin başarısız olmasının ardından geldi. Öyle ki bu isim, 2023 yılında daha geniş bir kitleye hitap etmesi, sadece HBO odaklı içerikler bulunmadığını göstermek için getirilmişti.

Ancak işler şirketin istediği gibi gitmedi. Max’te yine en çok ilgi çeken platformlar en ikonik dizileri bünyesinde bulunduran HBO içerikleri oldu. Şirket de bu yüzden çok sevilen HBO Max ismini geri dönme kararı aldı.