Maymun Çiçeği Virüsüne Karşı İlk Aşı Uygulanmaya Başlıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ülkede maymun çiçeği virüsüne karşı aşı kullanılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Aşının 'yüksek riskli' temaslılarda kullanılması planlanıyor.

Koronavirüsün ardından dünyada yeni bir salgın korkusu yaratan maymun çiçeği virüsü, şu ana kadar 16 farklı ülkede görüldü. Özellikle Batı Avrupa’da vakaların artmaya devam ettiği gözlemlenirken ABD Başkanı Joe Biden’ın “Herkes endişe etmeli” açıklaması da virüse olan dikkati artırmıştı.

Bugün, maymun çiçeği virüsü hakkında ABD’de son derece önemli bir gelişme yaşandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede artarak görülen maymun çiçeği virüsüne karşı ülkenin Stratejik Ulusal Stokundaki maymun çiçeği aşısının kullanıma gireceğini açıkladı.

Jynneos aşısı yüksek riskli hastalarda kullanılacak

CDC’den Dr. Jennifer McQuiston, paylaştığı açıklamasında “İlk hastaların bazılarının yüksek riskli temaslıları için Ulusal Stoktan Jynneos aşısının serbest bırakılması için bir talep olduğunu bildirebilirim, şu anda aktif olarak gerçekleşmektedir.” ifadelerini kullandı. McQuiston, ABD’nin çiçek hastalığı için doz kullanma ihtiyacı olasılığına hazırlandığı için de iyi bir aşı stokuna sahip olduğunu açıkladı.

Bahsi geçen Jynneos aşısı, çiçek hastalığı ve özellikle maymun çiçeği hastalığını önlemek için ABD’de ruhsatlandırılmıştı. McQuiston tarafından aktarılan bilgilere göre ülke, şu anda 1.000’den fazla doza sahip ve şirket, ABD’ye daha fazla doz sağlamaya başladı. Maymun çiçeği hastalığını önlemek için kullanılabilecek bir diğer lisanslı aşı olan ACAM2000’inse ülkede 100 milyondan fazla dozunun olduğu açıklandı.