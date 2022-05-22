Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, dün sosyal medya üzerinde dönen 'Türkiye'de ilk vaka görüldü' haberleri üzerine bugün açıklamada bulundu ve ülkemizde henüz bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Son günlerde hepimizde büyük bir endişe yaratan Monkeypox (maymun çiçeği) virüsü, Avrupa’da pek çok ülkede görülmeye başlandı. Salgına dönüşebileceği endişesini taşıdığımız şu günlerde, gözümüz kulağımız ülkemizde bir vaka görülüp görülmediği ile ilgili haberler çevrilmiş durumda.

Dün Twitter'da bir kullanıcı, bir haber sitesinin sahte hesabını oluşturarak “Türkiye’de ilk vaka görüldü” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Son derece hassas bir konu olan virüsle ilgili yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Paylaşımın gerçeği yansıtmadığı kısa bir sürede anlaşılmış olsa da akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşan ‘ilk vaka görüldü’ haberleri, çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu sebeple de yanlış bilgiler aktaran bu paylaşımlar, bir anda insanları kaosa doğru sürükleyebiliyor. Dün de bunun benzer bir örneğini yaşamış ve endişeli bir bekleyiş içerisine girmiştik.

Bugün Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamada "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir” sözlerine yer verildi. Ancak Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı virüsle ilgili uyarılarda bulunarak, global bir krize dönüşmemesi için önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtiyor.