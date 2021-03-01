MEB'den Son Dakika Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararlarının ardından yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yüz yüze eğitime geçişe ve sınavlara dair bilgilendirme yapıldı.

Bugün akşam saatlerinde sona eren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılacak adımları ve yeni kuralları açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacağı duyuruldu. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerdeyse tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.

Eğitime seyreltilmiş gruplar halinde devam edilecek:

MEB'den yapılan açıklamada düşük ve orta riskli olarak tanımlanan iller için okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5,6,7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacağı bildirildi.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde ise yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat şeklinde başlanacak.

Bununla birlikte özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Liselerdeki sınavlar ise 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Ayrıca yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edileceği ve yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirileceği bilgisi de yapılan açıklamada yer aldı.