Gök Taşı Olduğunu İddia Ettiği Taşı Satışa Çıkardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, yol kenarında bulduğu ve gök taşı olduğunu öne sürdüğü bir taşı internetten satışa çıkardı. Aktaş, taşı bulduğu bölgede sanki demir kaynağı yapılmış gibi ağır bir koku olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz Bölgesi ile Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara üzerinde görülen gök taşının görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Birçok ilin semalarında görülen ve gökyüzünden hızla yere doğru inip büyük bir ışık huzmesine dönüşen meteor, sosyal medyada da epey konuşuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş da yaşanan bu doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti. Olayın sabahında bölgeye giderek arama yaptığını, yol kenarında bir taş bulduğunu ve bunun bir gök taşı olduğunu ileri süren Aktaş, arama yaptığı bölgede sanki demir kaynağı yapılmış gibi ağır bir koku olduğunu söyledi.

'Gök taşı olabileceğini düşünüyorum'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aktaş, "Cumartesi günü gökten sanki havai fişek gibi yeşil renkte ateş düşer gibi oldu. Sonrasında o cisim yere düştü. Gece vakti olduğu için cismin düştüğünü düşündüğüm yere gidemedim. Sabah erken saatte o bölgeye doğru arayarak yürümeye başladım. Yolun kenarındaki bir taş dikkatimi çekti. Taşı alarak inceledim. Daha sonra eve getirdim. Taşın mıknatısa tutunduğunu gördüm. Bilim insanlarına fotoğraflarını yolladım. Ben cismin gök taşı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşı internetten satışa çıkardı:

Bulduğu taşı internetten satışa çıkardığını belirten Aktaş, "Trabzon'da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine taşı internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bazı kişiler almak için teklif verdi" şeklinde konuştu.

Göktaşları özellikle ABD'de sık sık müzayedelerde alıcı buluyor. Fiyatları binlerce doları bulabilen meteor kalıntıları, bilim insanlarına da araştırmaları için önemli kaynak sağlıyor. Önümüzdeki aylarda da meteorlar sık sık gündem olacak gibi duruyor.