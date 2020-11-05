Bakan Selçuk'tan EBA Açıklaması: Siber Saldırı Falan Olmadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında EBA'da yaşanan çökmeyle ilgili konuştu. Bunun normal olduğunu bir kez daha yineleyen Selçuk, siber saldırının olmadığını, sorunların yoğunluktan kaynaklı olduğunu söyledi.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yine gündemi sarsacak bazı açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim sürecinde EBA sisteminde yaşanan çökmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, buna neden olan şeyin bilgisayar korsanları değil, öğrenciler olduğunu söyledi. Yani Selçuk'a göre EBA'ya yönelik siber saldırı falan olmadı.

2021 yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapsamında konuşan Ziya Selçuk, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Bu sorulardan bir tanesi de tahmin edilebileceği üzere uzaktan eğitim sistemi EBA'da yaşanan sorunlardı. Bakan Ziya Selçuk, yaşanan sorunların akıllara doğrudan siber saldırıları getirdiğini ancak gerçeğin böyle olmadığını dile getirerek, yaşanan sorunların yoğunluk kaynaklı olduğunu söyledi.

"Bir saldırı var. Hâlbuki bizim çocuklar bunlar, yani saldırı falan yok. Onlar derse girmeye çalışıyorlar."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarında bir saldırının gerçekten de olduğunu ancak bunu yapanların öğrenciler olduğunu söyledi. Yani bakana göre saldırı yoktu ve öğrenciler sadece, derse girmeye çalışıyorlardı. Bu cümlelerinden sonra EBA'da yine böyle sorunların yaşanabileceğini söyleyen Ziya Selçuk, son verilere göreyse herhangi bir çökme durumunun yaşanmayacağını beklediklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, EBA'nın çöktüğü günlerde yaptığı açıklamalarda WhatsApp ve Twitter'ın da çöktüğünü, bunun normal olduğunu söylemişti. Son açıklamalarında yine aynı şeye değinen Selçuk, bu tür şeylerin bundan sonra da yaşanabileceğini ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanı ayrıca EBA'daki kesintinin sadece bir kereliğine mahsus olduğunu, bu kesintinin de dört saat kadar sürdüğünü söyledi.

Bakan Selçuk'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

EBA’nın dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani ‘Bir saldırı var.’ Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü.