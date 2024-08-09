Türkiye'nin gündemini son günlerde ne yazık ki ardı ardına gelen erişim engelleme kararları oluşturuyor. Önce dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, sonra ise dünyanın en popüler oyunlarından Roblox, erişim engeli ile karşı karşıya kaldı. Her iki platformun da hükümetin taleplerini yerine getirdikten sonra yeniden açılması bekleniyor.
Erişim engelleriyle ilgili olarak konuşan son isim, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. "Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır." diyen Bakan Tekin'in Instagram ve Roblox yasağı ile ilgili açıklamaları şu şekildeydi:
"Dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız"
Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkilidir.
Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız.
Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.
Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir.
Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının #DijitalFaşizm'inden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.
#DijitalFaşizme hep birlikte dur demeliyiz!
Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız.
Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.
Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir.
Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının #DijitalFaşizm'inden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.
#DijitalFaşizme hep birlikte dur demeliyiz!