Instagram ve Roblox'un erişime kapatılması hakkında açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital bağımlılıktan korumak için önlemler aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin gündemini son günlerde ne yazık ki ardı ardına gelen erişim engelleme kararları oluşturuyor. Önce dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, sonra ise dünyanın en popüler oyunlarından Roblox, erişim engeli ile karşı karşıya kaldı. Her iki platformun da hükümetin taleplerini yerine getirdikten sonra yeniden açılması bekleniyor.

Erişim engelleriyle ilgili olarak konuşan son isim, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. "Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır." diyen Bakan Tekin'in Instagram ve Roblox yasağı ile ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

"Dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız"