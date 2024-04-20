MediaTek'in yeni işlemcisi isim yönüyle kafa karıştırsa da hem çok heyecanlanmamanız gereken hem de kenara atmamanız gereken bir model.

Konu mobil işlemciler olduğunda akla gelen ilk şirketlerden olan MediaTek, geçtiğimiz aylarda Dimensity 9300 işlemcisiyle yüzleri güldürmüş, pek çok rekor kırmıştı. Amiral gemisi olan bu modelin ardından 9400 modeli için de heyecan verici gelişmeler ortaya çıkarken şirket, diğer segmentlere yönelik ürünler üzerinde de çalışıyor.

Bu bağlamda da MediaTek, orta segmentte heyecan yaratan Dimensity 6300 çipini duyurdu. İlk bakışta 9300’ün kırpılmış hâli olduğunu düşünebilirsiniz fakat fazla sevinmeyin. Zira bu çip, eski işlemcilerle pek çok ortak noktaya sahip. Yine de “dikkate değer özellikleri yok.” dersek hata olur.

Dimensity 6100+’a göre daha performanslı.

Dimensity 6300, geçtiğimiz yıl tanıtılan Dimensity 6100+ ile karşılaştırıldığında CPU performansında yüzde 10, GPU tarafında ise yüzde 50 seviyelerinde geliştirme sunuyor. Söz konusu model üzerinde; 2,4 GHz, iki adet, overclock’lu ARM Cortex-A76 çekirdeği, 2GHz hızında da altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor.

Ayrıca Mali-G57 MC2 GPU’sunu içinde barındıran işlemci, 3GPP Release 16 standardındaki 5G modeme de sahip. Güç tasarrufu için de UltraSave 3.0+ özelliği yer alıyor. Çipin LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 destekleri de bir önceki modelle aynı. 1080 x 2520 piksele kadar çözünürlük desteği veren Dimensity 6300; çift-bantlı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 (öncekinde 5.1’di), ve 108MP’e kadar ana kamera desteğiyle geliyor.

Söz konusu çipi kullanan ilk telefonun Realme C65 5G olması bekleniyor. Sizin düşünceleriniz neler?