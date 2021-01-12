Megalodonların Anne Karnındayken Kardeşlerini Yediği

Megaladonlar, dünyanın en büyük canlıları arasında yer alıyor. ABD'de bulunan bilim insanları, köpek balığı megalodon fosilleri ile ilgili yeni bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda yılda 18 cm gelişim gösteren megalodonların, anne rahminde kardeşlerini yediği ortaya çıktı.

ABD’de DePaul Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları, yaşam tarihinin en büyük etoburları olarak bilinen köpek balığı megalodonlar üzerinde yeni bir araştırma yürüttü. Nesilleri tükendiği için nasıl dünyaya geldikleri tam olarak incelenmeyen megadolanların, ana rahminde kardeşlerini yediği ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında megalodon omur fosilleri. X ışınlarıyla birlikte incelendi. Yetişkin bir megalodonun boyutları 15 metre olarak bilinirken, incelemeler sonucunda yeni doğan megalodonların 2 metreden daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Megalodonlar, her yıl yaklaşık 18 cm gelişim gösteriyor

Araştırma kapsamında normal bir megalodon ömrünün 88 yıl olduğu, devasa hayvanların her yıl 18 cm büyüme gösterdiği ortaya çıktı. Ancak bilim insanları, bir megalodonun doğduklarında nasıl devasa boyutlara ulaştığını bu araştırmaları yapana kadar bilmiyordu.

Megalodonların ovovivipar üreme türüyle dünyaya geldiklerini belirten uzmanlar, bu üreme türünde anne megalodonlarını yavrularını rahminde büyüttüğünü, ancak yavrularına herhangi bir besin kaynağı sunmadığını belirtti.

Yeni doğan bir hayvanın bu kadar büyük doğabilmesi için anne karnında son derece iyi beslenmesi gerekirdi ancak bu, ovivipar üreme türüne sahip olan megalodonar için geçerli değildi. Bilim insanları, bu konu üzerine yoğunlaşarak yavru megalodonların anne karnında kardeşlerini yediğini, bu yüzden de bu kadar gelişmiş olarak doğduklarını keşfetti.