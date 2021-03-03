Meizu 18 ve Meizu 18 Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri

Meizu'nun amiral gemisi segmentte rekabet edecek en yeni akıllı telefonları Meizu 18 ve Meizu 18 Pro duyuruldu. Her ikisi de son derece güçlü özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, "premium" rakipleriyle karşılaştırıldığında fena sayılmayacak fiyat etiketlerine sahipler.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, fiyat/performans konusunda rakiplerine çalım atan akıllı telefonlarıyla Türkiye’deki teknoloji tutkunları tarafından da yakından takip edilen bir marka. Şirket, yeni yıl ile birlikte beklentileri artan tüketicilere adeta gövde gösterisi gerçekleştirerek yeni amiral gemisi akıllı telefonları Meizu 18 ve Meizu 18 Pro’yu duyurdu.

Yeni amiral gemilerinde geçtiğimiz yıllara kıyasla fiyat çıtasını bir miktar yukarı çeken Meizu, buna karşın tüketicilere mevcut en güncel teknolojileri sunarak fiyat artışına güzel bir neden sunuyor. Çinli şirketin yeni amiral gemilerinden Meizu 18, nispeten uygun fiyatlı, üst düzey bir telefon isteyenlere hitap ederken; Meizu 18 Pro, donanım özellikleriyle sınırları zorluyor.

Meizu 18 ve Meizu 18 Pro, tüketicilere iki telefon arasında büyük farklar sunmuyor

Meizu 18’de 6,2 inç boyutunda olan ekran, Meizu 18 Pro’da 6,7 inçe yükseliyor. Her iki akıllı telefon da Samsung’un QHD+ E4 kavisli AMOLED ekranına sahip ve kullanıcılara 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Samsung, kendi amiral gemilerinde kavisli ekrandan vazgeçmiş olsa da Meizu, Samsung ekran kullanan her iki amiral gemisinde de kavisli ekran tasarımı sunuyor ve bu sayede cihazların çok daha premium bir görüntü sunduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Yeni Meizu modellerinin içine baktığımızda Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888 ile karşılaşıyoruz. Her iki telefon da kullanıcılara 8 ila 12 GB LPDDR5 RAM seçeneği sunarken Seçilen RAM kapasitesine göre depolama alanı 128 GB ile 256 GB arasında değişiklik gösteriyor.

Meizu 18 ikilisi, kamera noktasında da son derece etkileyici özellikler sunuyor. Standart model olan Meizu 18, Sony IMX682 sensöre sahip 64 MP’lik bir ana kameraya, 16MP Samsung S5K3P9SX ultra geniş açı kameraya ve 8 MP 3x telefoto kameraya sahipken; Üst seviye model olan Meizu 18 Pro’da 50 MP Samsung S5KGN1 ana kamera, 32MP Sony IMX616 ultra geniş açı kamera, 8 MP 3x telefoto kamera ve 0,3 MP ToF sensörü yer alıyor.

Meizu 18 ve Meizu 18 Pro, selfieler konusunda da en az arka kameraları kadar iddialı. Meizu 18, 20 MP ön kamerası ile üst seviye bir telefondan beklenen selfie performansını sunarken; Meizu 18 Pro, 44 MP’lik ön kamerası ile bir selfie kamerasında görmeye alışık olmadığımız kadar yüksek çözünürlük sunuyor.

Meizu 18 özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6,2 inç QHD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 64 MP Sony IMX682 16 MP Samsung S5K3P9SX 8 MP 3x zoom telefoto

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.000 mAh 36W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Meizu 18 Pro özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6,7 inç QHD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 50 MP Samsung S5KGN1 32 MP Sony IMX616 8 MP 3x zoom telefoto 0,3 MP ToF

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.500 mAh 40W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Meizu 18 ve Meizu 18 Pro fiyatı