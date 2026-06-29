Samsung, yeni bütçe dostu telefonu Galaxy M47 modelini resmen tanıttı. İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung’un amiral gemisi cihazları kadar orta segmentte uygun fiyatlı modelleri de dikkat çekiyordu. M serisi de bu alanda en öne çıkan serilerden biriydi. Şimdi ise şirket Galaxy M47 isimli telefonunu tanıttı.

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Hindistan’da gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtılan Samsung Galaxy M47 modeli, Gakaxy A27 ile benzerlikler taşısa da ona kıyasla bazı iyileştirmeler de içeriyor. Cihazın arkasında sol tarafta pil şeklinde adaya yerleştirilen kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımı var.

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Samsung Galaxy M47 özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 3 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön kamera 12 MP Batarya 6000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Telefonda 6,7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekran var. Snapdragon 6 Gen 3’ten güç alıyor, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla geliyor. Arkada 50 MP ana, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera, önde ise 12 MP selfie kamerası var.

6000 mAh’lik 45W destekli büyük bir bataryaya sahip olan Samsung Galaxy M47 modeli, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile kutudan çıkacak. Kırmızı ve mavi olarak sunulacak telefon, 243 dolardan başlayan fiyatlarla temmuz başı satışa sunulacak.