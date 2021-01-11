CES 2021 kapsamında boy gösteren HONOR, Band 6 olarak isimlendirdiği yeni akıllı bilekliğini duyurdu. Şirketin önceki bilekliklerinden daha büyük bir ekrana sahip olan Band 6, iki haftaya kadar kesintisiz kullanım imkanıyla da ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz saatlerde yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro 2021'i duyuran HONOR, şimdi de yeni akıllı bilekliği "Band 6"yı duyurdu. CES 2021 kapsamında duyurulan akıllı bileklik, serinin önceki modellerine göre biraz daha büyük bir ekrana ve gelişmiş özelliklere sahip.

Honor Band 6, 1.47 inç büyüklüğünde dikdörtgen bir ekrana sahip. AMOLED yapıdaki bu dokunmatik ekran, akıllı bilekliğin telefondan bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlıyor. Önceki nesillerde olduğu gibi Band 6'da da çoklu antrenman özelliği sunan HONOR geliştiricileri, böylelikle spor yapan kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Karşınızda HONOR Band 6

HONOR Band 6'nın en önemli yeniliklerinden bir tanesi, sahip olduğu yeni nesil dahili kalp atışı ölçüm sensörü. TruSeen 4.0 olarak isimlendirilen yeni nesil sensör, kullanıcı verilerini daha sağlıklı bir şekilde sunuyor. Ayrıca bu akıllı bileklikte kandaki oksijen miktarı da ölçülebiliyor. 5 ATM su basıncına dayanıklı olan Band 6, 50 metre derinliğe kadar kullanılabilirken tüketiciler, bu akıllı bilekliği iki hafta boyunca kesintisiz olarak kullanabilecekler.

HONOR, en yeni akıllı bilekliğinin fiyatına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak HONOR Band 5, 27 dolar gibi uygun bir fiyat ile kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. HONOR Band 6'nın da bu fiyatlandırma politikasında olacağını düşünürsek, ürünün fiyatının 30-35 dolar arasında olabileceğini tahmin edebiliriz. Ürünün ne zaman piyasaya sürüleceği, ilerleyen süreçte belli olacak.