Meizu, StarV Ring 2'yi Tanıttı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Meizu, Meizu Yapay Zekâ Ekosistem Etkinliği'nde StarV Ring 2'yi tanıttı.

Hayatımıza giren en yeni giyilebilir teknolojilerden biri de akıllı yüzükler. Her ne kadar bu alanda en çok ilgi gören ürün Samsung Galaxy Ring olsa da diğer firmaların da akıllı yüzükleri bulunuyordu. Bu firmalardan biri olan Meizu, yeni akıllı yüzüğü StarV Ring 2'yi tanıttı.

Meizu'nun yeni akıllı yüzüğünde sağlık takip sistemlerinin yanında akıllı etkileşim teknolojilerinin de yer aldığı göze çarpıyor. Bu anlamda baktığımızda StarV Ring 2, gelecekte bu teknolojilerin nereye gidebileceğine dair de ipuçları sunuyor. Yeni akıllı yüzük sağlık takibi ile fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Odağında sağlık var

Meizu StarV Ring 2 temelde, sağlık durumunu sürekli olarak kontrol altında tutmak isteyecek kişilere yönelik bir ürün gibi duruyor. Yüksek kan şekeri değerlendirmesine sahip yüzük bu alanda yüzde 80 gibi yüksek bir isabet oranına sahip. Ayrıca nabız, kan oksijen seviyesi ve vücut sıcaklığı gibi değerleri de sürekli olarak takip ediyor.

Yüzükte ayrıca sağlık endeksi takibi, hareket takibi ve yaşamsal veri takibi bulunacak. Böylece kişiler kendi sağlık durumlarını detaylı bir şekilde yakından gözlemleyebilecekler. Günlük aktiviteleri de bu yüzük sayesinde takip etmek mümkün olacak.

Yüzüğün diğer fonksiyonlarına baktığımızda ise muadillerinden daha sık etkileşime geçilen bir yüzük olacağını görüyoruz. Örneğin yüzüğü kullanarak, izlediğimiz videoları ileri geri alabilecek ya da durdurup devam ettirebileceğiz. Bu özellik muhtemelen ileride daha fazla ortama da yayılacak.

Meteor Siyahı adı verilen renkte gelecek olan yüzük, diğer Meizu cihazlarla akıcı şekilde bağlanabilecek, araba anahtarı gibi kullanılabilecek. StarV Ring 2'nin kampanyalı fiyatı 1.099 yuan (5.335 TL), tam fiyatı ise 1.299 yuan (6.306 TL) olarak açıklandı. Yüzüğün küresel piyasalara çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.