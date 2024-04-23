Çinli teknoloji şirketi Meizu'nun, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Meizu 21 Note" olarak isimlendirilecek akıllı telefon, amiral gemisi seviyesinde olacak.

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Meizu, birkaç aydır sessizliğini koruyor. Sektörden çekileceğini açıklayan şirketin, şimdi ise akıllı telefon arenasına geri döneceği ortaya çıktı. Çin'den gelen bilgilere göre şirket, "Meizu 21 Note" olarak isimlendirilen bir akıllı telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Çin'in sertifikasyon sisteminde tespit edilen telefon, “M468Q” ve “M468H” şeklinde iki model numarası ile karşımıza çıkmış durumda. Edinilen bilgilerden, bu akıllı telefonun fiyat - performans odaklı bir amiral gemisi olarak lanse edileceğini anlayabiliyoruz.

Peki Meizu 21 Note hangi özelliklere sahip olacak?

*Meizu 21.

Edinilen bilgilere göre Meizu 21 Note, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 66W hızlı şarj desteği sunan 5.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak.

Meizu 21 Note hakkında ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu kadar. Telefonun Çin'in sertifikasyon sisteminde görünmesi, bu cihazın yakın bir gelecekte lansman yapabileceğini gözler önüne seriyor. Bakalım şirket, aylarca sessiz kaldıktan sonra nasıl bir akıllı telefonla karşımıza çıkacak...