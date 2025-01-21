Michael Schumacher’in 1996 yılında aldığı ilk Ferrari olan F355 GTS, Paris’teki RM Sotheby’s müzayede evinde satışa sunulacak.

Michael Schumacher’e ait olan ilk kişisel Ferrari, açık artırmaya çıkıyor. 1996 yılında Formula 1 pilotu tarafından satın alınan F355 GTS, Paris’te düzenlenecek müzayedede yeni sahibini bulmayı bekliyor.

Michael Schumacher’in ilk Ferrari’si açık artırmada satışa sunulacak. Schumacher’in Ferrari takımına katıldıktan sonra aldığı bu özel araç, Le Mans Mavisi dış tasarımı ve krem rengi deri iç mekânıyla dikkat çekiyor.

Schumacher’in ilk Ferrari açık arttırmada

Otomobilin koltuklarında ünlü pilotun imzası bulunuyor. Araç, 30 Nisan 1996’da Michael Schumacher’in menajeri Willi Weber’in şirketi Weber Management’a teslim edildi. Aynı yıl Mayıs ayında araçla yapılan ilk kayıt, aracın 1.639 kilometre yol katettiğini gösteriyor.

Araç, sonraki yıllarda farklı sahipler arasında el değiştirdi. 2004 yılında mevcut sahibine geçen Ferrari, 2020 yılında Ferrari Classiche sertifikası aldı. Ancak bu sertifika, aracın artık orijinal motoruna sahip olmadığını doğruluyor. Söylentilere göre, araç Schumacher’e teslim edildiğinde modifiye edilmiş bir motora sahipti.

Schumacher’in ilk Ferrari’si olarak bilinen bu F355 GTS, sahip olduğu detaylarla otomobil koleksiyonerlerinin ilgisini çekecek nitelikte. Açık artırmanın 4 Şubat’ta Paris’teki RM Sotheby’s müzayede evinde gerçekleşeceği duyuruldu.